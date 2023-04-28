***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 13:00
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Ücret Politikası Yönetim Kurulumuzun 28.04.2023 tarih ve 2023/15 sayılı kararı ile güncellenmiş olup, güncellenen bu politika hakkında 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Güncel Ücret Politikası ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142698
BIST
13:354.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:35
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.270.701
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.180.974
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|416.667.032
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,22
|107.450.385
|% -9,84
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|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
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|RYSAS
|29,08
|39.200.906
|% -7,80
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|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
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|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
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|CVKMD
|185,20
|1.902.586.053
|% -0,16
|
|KOPOL
|51,05
|1.348.718.505
|% -0,58
|
|THYAO
|130,20
|1.092.269.525
|% -0,46
|
|KONTR
|137,70
|928.869.844
|% -4,51
|
|EREGL
|33,40
|2.172.319.048
|% 2,39
|
|EKGYO
|6,15
|397.040.567
|% -0,97
|
|AKFYE
|12,90
|543.510.589
|% -0,85
|
|KOZAL
|18,99
|801.923.796
|% -3,11
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|ISCTR
|11,08
|434.294.798
|% -1,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4389
|19,4636
|% 0,20
|
|Euro
|21,3968
|21,4124
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,1844
|24,3057
|% -0,17
|
|Frank
|21,6399
|21,7702
|% -0,04
|
|Riyal
|5,1704
|5,1963
|% 0,06
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|13:35
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,27
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,58
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.965
|9.180
|-102,00
|
|Yarım
|4.375
|4.495
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.194
|2.254
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|24,84
|24,87
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,01
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|B. Petrol
|78,67
|78,67
|0,45
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