***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nda 09.03.2022 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Demet Özdemir, bu görevinden 29.09.2023 tarihi itibariyle kendi isteği ile ayrılmıştır.Yönetim Kurulumuz,- Görevinden ayrılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Demet Özdemir'in yerine görev yapmak üzere, 29.09.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi kararı ile adaylığı uygun bulunan Sn. Murat Sağman'ın bağımsızlığı SPK onayına ve toplanacak ilk genel kurulun onayına tabi tutularak ilgili genel kurulda onaylanması halinde selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere atanmasına ve "bağımsız yönetim kurulu üyesi" olarak görevlendirilmesi konusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.8. nolu maddesi kapsamında SPK'ya uygunluk görüşü için başvurulmasına,- Yönetim Kurulumuz tarafından Sn. Demet Özdemir'in yürütmekte olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerine Sn. Murat Sağman'ın atanmasınakarar vermiştir.Sn. Murat Sağman'ın özgeçmişi ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198106BIST