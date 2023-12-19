***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Ekoten") 2022 yılı net dönem karından gerek kanun gerekse ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir nitelikteki 147.593.889,29 TL (brüt) tutarın dağıtımından, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Ekoten'de sahip olduğumuz %96,55 sermaye payına isabet eden tutar 142.500.441,18 TL olup, temettü tahsilatı gerçekleşmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226897BIST