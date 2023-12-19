***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 11:12
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Ekoten") 2022 yılı net dönem karından gerek kanun gerekse ana sözleşme gereğince ayrılması gereken tutarlar düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir nitelikteki 147.593.889,29 TL (brüt) tutarın dağıtımından, Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak Ekoten'de sahip olduğumuz %96,55 sermaye payına isabet eden tutar 142.500.441,18 TL olup, temettü tahsilatı gerçekleşmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226897
BIST
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12:347.661
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -128,93
|Açılış
|: 7.784
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|Önceki Kapanış
|: 7.790
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7.653
En Yüksek
7.786
12:3429,0920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 29,0900
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|Önceki Kapanış
|: 29,0650
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29,0938
En Düşük
28,9845
12:3431,8625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1068
|Açılış
|: 31,8000
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|Önceki Kapanış
|: 31,6800
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31,9572
En Düşük
31,7021
12:341.895,29
En Yüksek
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|: 0,09%
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|Açılış
|: 1.894,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
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1.897,27
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler12:32
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
|
|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|21.698.590
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|216.871.775
|% 9,90
|
|ULUUN
|28,44
|151.530.908
|% 8,97
|
|FORMT
|2,70
|108.599.985
|% -10,00
|
|IEYHO
|3,87
|87.767.227
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
|
|SRVGY
|372,25
|73.842.770
|% -9,98
|
|PRZMA
|37,18
|8.035.299
|% -9,98
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
|
|THYAO
|244,00
|2.505.468.302
|% -0,69
|
|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
|
|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|AKBNK
|38,46
|1.376.067.349
|% -2,39
|
|BEGYO
|3,06
|905.785.393
|% -4,67
|
|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
|
|EKGYO
|7,15
|530.778.924
|% -2,19
|
|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0871
|29,0911
|% 0,12
|
|Euro
|31,8430
|31,8638
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,7871
|36,9715
|% 0,41
|
|Frank
|33,4497
|33,6512
|% 0,27
|
|Riyal
|7,7315
|7,7703
|% 0,11
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
|
|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.185,11
|1.192,89
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,21
|2.026,45
|% 0,66
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