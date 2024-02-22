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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.02.2024 18:37
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023, 19.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun  22.02.2024 tarihli kararı ile,
Muradiye Mah., Eski Menemen Cad., No 49, Yunusemre, Manisa adresinde bulunan iç üretim birimimizin, 14.04.2023 ve 19.01.2024 tarihli KAP bildirimlerimizde bahsi geçen, Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arsa üzerine kurulmakta olan yaklaşık 16.000 m2 üretim tesisine taşınmasına ve söz konusu taşınma işlemlerinin yatırımın tamamlanmasını müteakip başlatılmasına karar verilmiştir. İç üretim faaliyetlerinin tek bir lokasyona taşınarak yürütülecek olması, üretim verimliliği, varlıkların optimizasyonu ve lojistik yönetimi anlamında Şirketimize önemli katkılar sağlayacaktır.
Torbalı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımın tamamlanmasının ardından, taşınma sürecinde, üretimde azalmaya neden olmayacak şekilde planlama yapılacak olup, ilgili süreçteki gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251406


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