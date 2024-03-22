***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2024 11:44
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ticaret Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin olarak 22.03.2024 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan kararıyla, Şirketimize "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmiştir.
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ürünlerinin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikli olarak yararlandırılmaktadır. Ayrıca, KDV iadesinin diğer şirketlere oranla daha kolay alınması, gümrük işlemlerinde kolaylıkların sağlanması ve Eximbank kredilerinde uygun maliyetli kredi sağlanması gibi avantajlara sahip olabilmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261398
BIST