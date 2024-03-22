***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTicaret Bakanlığının Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin olarak 22.03.2024 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan kararıyla, Şirketimize "Dış Ticaret Sermaye Şirketi" statüsü verilmiştir.Dış Ticaret Sermaye Şirketleri, ihraç ürünlerinin tanıtılması, çeşitlendirilmesi, pazar paylarının artırılması ve yeni pazarlara girilmesi amacıyla devlet yardımlarından öncelikli olarak yararlandırılmaktadır. Ayrıca, KDV iadesinin diğer şirketlere oranla daha kolay alınması, gümrük işlemlerinde kolaylıkların sağlanması ve Eximbank kredilerinde uygun maliyetli kredi sağlanması gibi avantajlara sahip olabilmektedir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261398BIST