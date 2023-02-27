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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.02.2023 18:15
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 2.200.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 100.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 23 0 37,98 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 594 0 38 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 280 0 38,02 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 94 0 38,04 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 585 0 38,06 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 826 0,001 38,08 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,1 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 250 0 38,16 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,18 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 397 0 38,22 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 972 0,001 38,3 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,2 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 85 0 38,24 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 38,26 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 10 0 38,32 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 38 0 38,34 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 100 0 38,36 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 2.411 0,002 38,5 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 50 0 37,68 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 1.146 0,001 37,74 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 500 0 37,78 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 8.304 0,006 37,8 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 9.650 0,007 37,5 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 17.02.2023 57 0 37,52 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,32 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,34 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 20.02.2023 1.000 0,001 37,36 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 684 0,001 39,7 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 487 0 39,72 -
B Grubu, SUNTK, TRESUNT00010 27.02.2023 5.035 0,004 39,78 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında
Şirketimizce 27.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 39,70 TL – 39,78 TL (ağırlıklı ortalama 39,77 TL) fiyat aralığından toplam 6.206 adet SUNTK payları geri alınmıştır. Toplam geri alım yapılan hisse sayısı 35.913 olarak gerçekleşmiş olup, geri alınan payların sermayeye oranı %0,03'tür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117219


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