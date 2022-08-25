***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.08.2022 08:58
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058258
BIST
17:593.060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.149
En Düşük
3.057
17:5918,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1652
En Düşük
18,1333
17:5918,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0840
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1861
En Düşük
18,0804
17:591.025,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.025,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.026,67
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:59
|HKTM
|17,71
|3.518.233
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.912.310
|% 9,99
|
|BEYAZ
|14,76
|116.454.067
|% 9,99
|
|UTPYA
|15,87
|2.524.514
|% 9,98
|
|BJKAS
|7,50
|383.006.166
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.712.016
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|4.348.114
|% -9,97
|
|KGYO
|15,65
|22.098.603
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,50
|1.235.087
|% -9,95
|
|CMBTN
|308,20
|60.925.111
|% -9,17
|
|THYAO
|68,65
|11.072.368.727
|% 1,25
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|GARAN
|23,42
|3.753.746.813
|% 1,47
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|YKBNK
|6,04
|4.243.751.203
|% -3,82
|
|ISCTR
|7,53
|5.286.148.565
|% -8,17
|
|EKGYO
|3,80
|2.464.534.438
|% -4,28
|
|ALBRK
|2,35
|1.018.231.843
|% 2,62
|
|AKBNK
|11,07
|3.749.208.671
|% -3,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1517
|18,1563
|% 0,08
|
|Euro
|18,1507
|18,1758
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,4074
|21,5148
|% 0,37
|
|Frank
|18,7504
|18,8633
|% 0,32
|
|Riyal
|4,8144
|4,8385
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|5,73
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,47
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.899
|-19,00
|
|Tam
|6.869
|6.935
|20,00
|
|Yarım
|3.347
|3.390
|9,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.695
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,25
|0,08
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
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17:57RYSAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, BIMAS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -43, 68 kaybederek (% -1.58 ) 2, 729
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17:56
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