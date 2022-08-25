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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

25.08.2022 08:58
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca  Halka arzdan elde edilen  fonların kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
    
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058258


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