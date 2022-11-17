***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
17.11.2022 09:06
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080553
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0277
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,3631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:051.056,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.056,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|73,25
|109.983.565
|% 0,00
|
|ADEL
|67,80
|14.419.432
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|206.733.891
|% 0,00
|
|AEFES
|53,55
|226.766.478
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|182.497.531
|% 0,00
|
|ACSEL
|73,25
|109.983.565
|% 0,00
|
|ADEL
|67,80
|14.419.432
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|206.733.891
|% 0,00
|
|AEFES
|53,55
|226.766.478
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|182.497.531
|% 0,00
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 0,00
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% 0,00
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6089
|18,6171
|% 0,15
|
|Euro
|19,3306
|19,3631
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,0902
|22,2010
|% 0,01
|
|Frank
|19,6063
|19,7244
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9353
|4,9600
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-8,85
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.056
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|6.997
|7.132
|-30,00
|
|Yarım
|3.398
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,25
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,66
|12,68
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,82
|91,82
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO