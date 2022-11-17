Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

17.11.2022 09:06
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca  Halka arzdan elde edilen  fonların kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080553


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.669
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  4.702  
Önceki Kapanış :  4.669  
En Yüksek
4.784 En Düşük
4.651
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 73,25 109.983.565 % 0,00  
ADEL 67,80 14.419.432 % 0,00  
ADESE 1,26 206.733.891 % 0,00  
AEFES 53,55 226.766.478 % 0,00  
AKFGY 4,30 182.497.531 % 0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6089 18,6171 % 0,15  
Euro 19,3306 19,3631 % 0,16  
Sterlin 22,0902 22,2010 % 0,01  
Frank 19,6063 19,7244 % 0,02  
Riyal 4,9353 4,9600 % 0,11  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 -8,85  
Altın Gr. 1.055 1.056 -4,61  
Cumhuriyet 7.096 7.204 11,00  
Tam 6.997 7.132 -30,00  
Yarım 3.398 3.487 -14,00  
Çeyrek 1.699 1.743 -7,00  
Gümüş.Ons 21,23 21,25 -0,21  
Gümüş Gr. 12,66 12,68 -0,14  
B. Petrol 91,82 91,82 -1,04  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru