***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmirÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Torbalı: Yedi Eylül, Celal Umur Cd. No:6/A, 35860 Torbalı/İzmirManisa: Muradiye Mah, Eski Menemen Yolu No: 49, 45140 Yunusemre/Manisaİnternet Adresi www.suntekstil.com.trElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@suntekstil.com.trinfo@suntekstil.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksYedi Eylül Mah. Celal Umur Cad. No:6/A Torbalı/İZMİR +90 232 850 60 00 +90 232 853 13 23Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoGizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak üzere 1987 yılında kurulmuş ve faaliyete geçmiştir. Şirket üretim faaliyetlerini İzmir İli Torbalı İlçesi ve Manisa İlinde bulunan tesislerinde yürütmektedir. Şirket halihazırda global hazır giyim perakende sektöründe faaliyet gösteren markalar için kadın giyim koleksiyonları tasarlayıp, üretmekte ve satışını gerçekleştirmektedir.Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin faaliyet konusu, esas sözleşmenin 3. maddesinde belirtildiği gibi dokuma, trikotaj, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin imalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak, bu ürünlerin imali için gerekli sınai tesislerin ve fabrikaların kurulması ve işletmeye alınması konularında müşavirlik, kontrol, müteahhitlik hizmetleri vermek ve tekstil, kumaş, hazır giyim eşyaları, hediyelik eşya, deri giyim eşyaları ile konfeksiyon ürünlerinin üretim, alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlanmasını yapmak, yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve mağazalar açmak, temsilcilikler vermektir.Şirketin Süresi Şirket süresiz olarak kurulmuşturPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay 20.05.2022 Türkiye Pay Piyasası/Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 15000000 TRY 11,06 A grubu paylar, Şirket esas sözleşmenin 8. maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve 12. maddesi uyarınca genel kurulda oy hakkında (5 Oy) imtiyaza sahiptir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 120600000 TRY 88,94 İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviELVAN ÜNLÜTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdür (Vekaleten), Yönetim Kurulu Başkanı, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 34.12 A ve B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMUSTAFA SABRİ ÜNLÜTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Tor Demir Metal Ürünleri ve Makine Pazarlama San. Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İzmir Bilim ve Teknoloji Park A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, JK Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İTA İstanbul Tekstil Araştırma Geliştirme ve Eğitim A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırŞEFİKA GÜNSELİ ÜNLÜTÜRK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tarkem Tarihi Kemeraltı İnşaat Yat. Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 28.58 A ve B grubu Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMELİS VEKİLOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.03.2022 İcrada Görevli Sun Tekstil Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırELİF İDİL TÜRKMENOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (komite başkanı), Denetim Komitesi (komite üyesi), Riskin Erken Teşhisi Komitesi (komite üyesi)DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.03.2022 İcrada Görevli Değil Inveo Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (komite üyesi), Denetim Komitesi (komite başkanı), Riskin Erken Teşhisi Komitesi (komite başkanı)Yönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMELİS VEKİLOĞLU Sun Tekstil Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Sun Tekstil Genel MüdürİSHAK AYDIN ÖZTÜRK EkotenTekstil Genel Müdür Üst Düzey Yönetici EkotenTekstil Genel Müdür Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ames Disto Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBERNA ADIGÜZEL Sun Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Süreç İyileştirme Müdürü Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür YardımcısıHAKAN DEMİRGÖNÜL Sun Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kalite Güvence Müdürü Üretim Genel Müdür YardımcısıABDULLAH GÖKOĞLU Ekoten Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teknik Genel Müdür YardımcısıBEHİYE GİZEM ÇALIŞ Ekoten Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Operasyonel Mükemmellik MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEkoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş Üretimi 54000000 51045566 TRY 94,53 Bağlı OrtaklıkSun Textile UK Limited Hazır giyim sektöründe ürün tasarım ve imalatı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklık