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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 08:51
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİS VEKİLOĞLU Sun Tekstil Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Sun Tekstil Genel Müdür
İSHAK AYDIN ÖZTÜRK EkotenTekstil Genel Müdür Üst Düzey Yönetici EkotenTekstil Genel Müdür Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ames Disto Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
BERNA ADIGÜZEL Sun Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Süreç İyileştirme Müdürü Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı
ABDULLAH GÖKOĞLU Ekoten Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teknik Genel Müdür Yardımcısı
BEHİYE GİZEM ÇALIŞ Ekoten Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Operasyonel Mükemmellik Müdürü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş Üretimi 271000000 261.647.821,23 TRY 96,55 Bağlı Ortaklık
Sun Textile UK Limited Hazır giyim sektöründe ürün tasarım ve imalatı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066479


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HALKB 8,40 795.563.269 % 9,52  
BALAT 10,70 15.301 % 9,18  
SASA 77,00 812.409.685 % 7,99  
VAKBN 8,20 951.402.240 % 7,61  
BAGFS 26,12 51.191.217 % 7,40  
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10:31 Alış Satış %  
Dolar 18,5723 18,5775 % 0,15  
Euro 18,3626 18,3777 % 0,83  
Sterlin 21,1204 21,2263 % 0,87  
Frank 18,7347 18,8476 % 0,63  
Riyal 4,9274 4,9521 % 0,15  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 8,60  
Altın Gr. 1.020 1.021 6,78  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.825 6.892 19,00  
Yarım 3.321 3.366 9,00  
Çeyrek 1.665 1.683 4,00  
Gümüş.Ons 20,92 20,95 0,23  
Gümüş Gr. 12,50 12,51 0,15  
B. Petrol 89,61 89,61 0,75  
Seans Raporu 10:31
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