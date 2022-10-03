***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMELİS VEKİLOĞLU Sun Tekstil Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Sun Tekstil Genel MüdürİSHAK AYDIN ÖZTÜRK EkotenTekstil Genel Müdür Üst Düzey Yönetici EkotenTekstil Genel Müdür Ames Europe Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Ames Disto Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi, Ekoten Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiBERNA ADIGÜZEL Sun Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Süreç İyileştirme Müdürü Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür YardımcısıABDULLAH GÖKOĞLU Ekoten Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Teknik Genel Müdür YardımcısıBEHİYE GİZEM ÇALIŞ Ekoten Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Operasyonel Mükemmellik Genel Müdür Yardımcısı Operasyonel Mükemmellik MüdürüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEkoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş Üretimi 271000000 261.647.821,23 TRY 96,55 Bağlı OrtaklıkSun Textile UK Limited Hazır giyim sektöründe ürün tasarım ve imalatı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066479BIST