***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEbgü Senem Demirkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 202215 ve 700041Gizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080857BIST