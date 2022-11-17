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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.11.2022 13:03
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebgü Senem Demirkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 202215 ve 700041
Gizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080857


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MTRKS 42,90 130.848.276 % 10,00  
MEGAP 6,49 67.570.335 % 10,00  
MEGAP 6,49 67.570.335 % 10,00  
BRLSM 26,88 130.604.469 % 9,98  
ALFAS 70,75 1.947.818 % 9,95  
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14:25 Alış Satış %  
Dolar 18,6065 18,6314 % 0,23  
Euro 19,2430 19,2557 % -0,40  
Sterlin 21,9910 22,1013 % -0,44  
Frank 19,5397 19,6574 % -0,32  
Riyal 4,9384 4,9632 % 0,18  
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14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.762 1.762 -12,13  
Altın Gr. 1.055 1.055 -4,87  
Cumhuriyet 7.049 7.156 -48,00  
Tam 7.020 7.132 -30,00  
Yarım 3.409 3.487 -14,00  
Çeyrek 1.704 1.743 -7,00  
Gümüş.Ons 21,04 21,07 -0,39  
Gümüş Gr. 12,58 12,61 -0,22  
B. Petrol 92,05 92,05 -0,81  
Seans Raporu 14:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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