***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.11.2022 13:03
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebgü Senem Demirkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 202215 ve 700041
Gizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080857
BIST
14:274.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -91,90
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
14:2718,6238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0344
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
14:2719,2686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0644
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,2376
14:271.054,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.054,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler14:25
|MTRKS
|42,90
|130.848.276
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.570.335
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|67.570.335
|% 10,00
|
|BRLSM
|26,88
|130.604.469
|% 9,98
|
|ALFAS
|70,75
|1.947.818
|% 9,95
|
|DOGUB
|7,74
|20.347.638
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|16.116.506
|% -10,00
|
|SASA
|167,70
|1.264.405.577
|% -9,98
|
|HEKTS
|46,14
|878.072.502
|% -9,97
|
|SMRTG
|127,50
|159.248.494
|% -9,96
|
|THYAO
|108,10
|8.251.158.939
|% 3,35
|
|EREGL
|37,88
|4.810.470.743
|% 2,27
|
|ASELS
|41,06
|3.666.508.703
|% 3,06
|
|KONTR
|203,00
|3.550.217.506
|% -5,84
|
|VAKBN
|9,66
|2.457.502.740
|% -6,12
|
|EKGYO
|5,54
|1.529.010.172
|% 0,18
|
|ALBRK
|3,19
|846.031.446
|% 3,57
|
|VAKBN
|9,66
|2.457.502.740
|% -6,12
|
|HALKB
|9,90
|2.416.950.818
|% -3,70
|
|YKBNK
|10,54
|2.403.207.546
|% -3,92
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6065
|18,6314
|% 0,23
|
|Euro
|19,2430
|19,2557
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,9910
|22,1013
|% -0,44
|
|Frank
|19,5397
|19,6574
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,18
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-12,13
|
|Altın Gr.
|1.055
|1.055
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|7.049
|7.156
|-48,00
|
|Tam
|7.020
|7.132
|-30,00
|
|Yarım
|3.409
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.704
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,61
|-0,22
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|-0,81
|
Seans Raporu
14:25
daha fazla
-
14:40KONTR
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 203.30 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 201, 718 adet işlem
-
14:39IHEVA
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 214, 903 adet işlem
-
14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -90, 96 kaybederek (% -1.78 ) 5, 005
-
14:38XU100
Endeks 4, 591 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 66 altında . İşlem hacmi 72, 526.00 milyon TL de
-
14:38AKGRT
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 869, 968 adet işlem