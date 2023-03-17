***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.03.2023 17:00
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selma Çubuklu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2023 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 913382 ve 913383
Gizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş Üretimi 271000000 261.647.821,23 TRY 96,55 Bağlı Ortaklık
Sun Textile UK Limited Hazır giyim sektöründe ürün tasarım ve imalatı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. Yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapmak 3744180 350000 TRY 0,77 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125888
BIST
17:225.188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -41,93
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:2219,0058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:2220,2190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0801
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:221.192,99
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 20,17
|Açılış
|: 1.193,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.207.114
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.899.632
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.501.445
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,50
|23.151.597
|% -8,38
|
|PENTA
|21,60
|555.339.311
|% -7,30
|
|KRGYO
|13,06
|26.985.713
|% -5,91
|
|ULUSE
|153,30
|104.357.604
|% -5,89
|
|ASTOR
|64,60
|5.778.892.843
|% 9,49
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|ASELS
|57,40
|3.560.797.648
|% 2,14
|
|OYAKC
|41,56
|2.920.962.985
|% 1,66
|
|ISCTR
|15,00
|5.248.354.830
|% 2,04
|
|GOKNR
|21,00
|4.409.081.192
|% 7,80
|
|YKBNK
|11,40
|2.089.736.591
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.060.427.398
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,04
|542.897.420
|% 7,16
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9999
|19,0038
|% 0,08
|
|Euro
|20,2001
|20,2092
|% 0,35
|
|Sterlin
|23,0081
|23,1235
|% 0,28
|
|Frank
|20,3882
|20,5110
|% 0,11
|
|Riyal
|5,0446
|5,0699
|% -0,01
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|38,53
|
|Altın Gr.
|1.193
|1.193
|20,23
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.016
|8.102
|116,00
|
|Yarım
|3.930
|3.965
|57,00
|
|Çeyrek
|1.965
|1.982
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,22
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|-2,14
|