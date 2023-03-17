***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSelma Çubuklu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2023 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 913382 ve 913383Gizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.trBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiEkoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş Üretimi 271000000 261.647.821,23 TRY 96,55 Bağlı OrtaklıkSun Textile UK Limited Hazır giyim sektöründe ürün tasarım ve imalatı 1000 1000 GBP 100 Bağlı OrtaklıkMyth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. Yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapmak 3744180 350000 TRY 0,77 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125888BIST