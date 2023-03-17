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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2023 17:00
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Selma Çubuklu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2023 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 913382 ve 913383
Gizem Uluışık Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 17.11.2022 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Ekoten Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş Üretimi 271000000 261.647.821,23 TRY 96,55 Bağlı Ortaklık
Sun Textile UK Limited Hazır giyim sektöründe ürün tasarım ve imalatı 1000 1000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
Myth Yapay Zeka ve Tekstil A.Ş. Yapay zeka kullanarak desen tasarımı yapmak 3744180 350000 TRY 0,77 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125888


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TRCAS 15,54 48.153.710 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.207.114 % 9,98  
AKMGY 85,95 26.842.175 % 9,98  
PKART 26,06 9.899.632 % 9,96  
ANELE 4,86 119.501.445 % 9,95  
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17:20 Alış Satış %  
Dolar 18,9999 19,0038 % 0,08  
Euro 20,2001 20,2092 % 0,35  
Sterlin 23,0081 23,1235 % 0,28  
Frank 20,3882 20,5110 % 0,11  
Riyal 5,0446 5,0699 % -0,01  
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17:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.958 38,53  
Altın Gr. 1.193 1.193 20,23  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.016 8.102 116,00  
Yarım 3.930 3.965 57,00  
Çeyrek 1.965 1.982 28,00  
Gümüş.Ons 22,12 22,15 0,44  
Gümüş Gr. 13,47 13,49 0,22  
B. Petrol 72,56 72,56 -2,14  
Seans Raporu 17:20
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