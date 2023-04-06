***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSelma Çubuklu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2023 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.tr "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı" 913382 ve 913383Gizem Uluışık Mali İşler Direktörü 06.04.2023 +90 232 850 60 00 yatirimci.iliskileri@suntekstil.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132334BIST