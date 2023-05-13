***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu internet sitemizde yayınlanmış olup aşağıdaki linkten ulaşılabilir:https://www.suntekstil.com.tr/surdurulebilirlik2002/http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151175BIST