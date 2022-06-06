***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.06.2022 tarih ve 2022/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetime uyum çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Tespiti Komitesi çalışma esaslarının EK' de belirlenen şekilde kabul edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035010BIST