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***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.06.2022 22:39
***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***SUNTK*** SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

                                         Yönetim Kurulumuzun 06.06.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları ve çalışma esasları onaylanmış olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") 'nda açıklanmıştır.
  
Yönetim Kurulumuzun 15.06.2022 2022/26 sayılı Kararı ile bu kez anılan komitelerin üye sayısı belirlenmiş ve aşağıdaki atamalar gerçekleştirilmiştir.
  
1. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmasına karar verilmiş olup aşağıda bilgileri yer alan üyeler anılan komiteye atanmıştır:
            Denetimden Sorumlu Komite Başkanı-Demet Özdemir (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
            Denetimden Sorumlu Komite Üyesi- Elif İdil Türkmenoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
  
2. Şirketimiz Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına karar verilmiş olup aşağıda bilgileri yer alan üyeler anılan komiteye atanmıştır:
              Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Elif İdil Türkmenoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
               Kurumsal Yönetim Komite Üyesi- Demet Özdemir (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
               Kurumsal Yönetim Komite Üyesi- Gizem Uluışık (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)
   
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.
  
 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına karar verilmiş olup aşağıda bilgileri yer alan üyeler anılan komiteye atanmıştır:
  
            Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı- Demet Özdemir (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
            Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi- Elif İdil Türkmenoğlu    (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
 Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037828


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