***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 1. Çeyrek Değerlendirmesi2022 yılı 1. çeyreğinde %210,5 net satış büyümesi ve %190,9 FAVÖK büyümesi:Şirket'imiz, 2021 yılının 1. çeyreğinde pandemi kısıtlamaları sebebiyle perakende mağazacılık tarafındaki ziyaretçi sayısı ve net satış kayıplarını e-ticaret platformlarında elde ettiği hasılat ile gidermeye çalışarak söz konusu dönemi 42,7 milyon TL tutarında net satış ile kapatmıştır. 2022 yılının 1. çeyreğinde, pandemi etkisinin azalması ve Şirketimizin marka bilinirliğindeki artış ile net satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %210,5 oranında artmış ve 132,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılının 1. çeyreğindeki FAVÖK tutarı ise, yine bir önceki senenin aynı dönemine göre %190,9 oranında artış göstererek 26,9 milyon TL'ye ulaşmıştır. Tarihsel olarak en düşük performansın gösterildiği 1. çeyrekte beklentilerin üstünde performans:2021 yılı 1. çeyreklik dönemde elde edilen hasılat, ilgili yılın toplam hasılatının %11,9'una denk gelmekte olup bu durum, pandemi kısıtlamaları ve sektörümüzdeki sezonsallıktan kaynaklanmaktadır. Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektördeki sezonsallık etkisiyle Şirketimizin hem hasılat hem de kar anlamında tarihsel olarak en düşük performansı gösterdiği 1. çeyreklik döneme ilişkin 2022 yılı tahminleri hazırlanırken, sektörün sezonsallık etkisi ve pandemi kısıtlamalarının biteceği varsayılmıştır. Geldiğimiz noktada 2022 yılı 1. çeyrekte Şirketimiz net satışlar, FAVÖK tutarı ve net kar tutarını beklentilerimizin üzerinde gerçekleştirmiştir. Öte yandan Şirketimiz ilgili dönemde Türkiye'de 5 yeni mağaza açmış olup bir bayi mağazası da kapanmış durumdadır. Romanya'da ise %100'ü Şirketimize ait olan firmamız üzerinden 2 yeni mağaza açılışı gerçekleştirilerek, yurtdışında Şirketimizce yönetilecek ilk operasyon başlamış durumdadır. Bu çerçevede, 2022 yılı 1. çeyrek sonu itibarıyla toplam mağaza sayısı 144'e ulaşmıştır. 2022 Yılı BeklentileriSenenin kalan döneminde, Türkiye'de ve Romanya'da yeni mağazalar açılması planlanmaktadır. Romanya operasyonumuza ilave olarak yurtdışında münhasır bayilikler verilerek Mısır, Bulgaristan, Azerbaycan ve Fas'ta mağaza açılışları yapılması planlanmaktadır. Hedeflenen yatırımlar ve 2022 yılı 1. çeyreklik dönemdeki performansımız çerçevesinde: 2021 yılında 359,9 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışların 2022 yılında 730 – 775 milyon TL aralığında (%103 - %115 yıllık büyüme),2021 yılında 114,3 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 2022 yılında 200 – 240 milyon TL aralığında (%75 - %110 yıllık büyüme)2021 yılında 42,9 milyon TL olarak gerçekleşen net karın 2022 yılında 85 – 115 milyon TL aralığında (%98 - %168 yıllık büyüme)olacağı tahmin edilmektedir.Söz konusu tahminler genel anlamda, halka arz kapsamında hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'nda yer alan 2022 yılı projeksiyonlarının üzerinde bir büyümeye işaret etmektedir. Ali BOLLUK Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdürhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029443BIST