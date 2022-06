***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SUWEN*** SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbulÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Üretim Tesisi Yoktur.Elektronik Posta AdresiE-postainfo@suwencompany.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksTatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul 0(850) 340 00 50Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMerve TEMEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 21.06.2022 info@suwencompany.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı,Kredi Derecelendirme Lisansı 213974,909243,309794,912075Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu İç Giyim, Ev Giyim, Plaj Giyim ve Çorap Sektöründe Perakende Mağazacılık ve SatışŞirketin Süresi SüresizSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 5000000 TRY 9 İmtiyazlı İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 51000000 TRY 91 İmtiyazsız İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviBİROL SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Değil Acıbadem Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi, Acıbadem Teknoloji A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük, Famicord Acıbadem Kordon Kanı Sağlık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Lifeclub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 20.6 A ve B Bağımsız Üye DeğilALİ BOLLUK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Hayır 16.3 A ve B Bağımsız Üye DeğilSELAHATTİN ZORALİOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.12.2020 İcrada Görevli Değil Taxim Capital Advisers Limited İrtibat Bürosu Yönetici,Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Netcad Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Alke Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, FTA Bilişim Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Cyberwise Bilişim Ticaret A.Ş. (eski unvanı Biznet Bilişim Sistemleri ve Danışmanlık A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, SR Bilişim Yönetim Hizmetleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Innovera Bilişim Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğanay Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye DeğilFATİH KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 11.12.2020 İcrada Görevli Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilMÜGE TUNA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2022 İcrada Görevli Değil Canyon Venture Partners ? Clairfield International Türkiye Partner Ofisinde Yönetici Direktör Hayır Bağımsız ÜyeMEHMET TARKAN ANDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.06.2022 İcrada Görevli Değil JLL Türkiye şirketinde Co-CEO Hayır Bağımsız ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ BOLLUK Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel MüdürÇİĞDEM FERDA ARSLAN Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını Ürün Geliştirme ve Üretimden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıFATİH KOÇ Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür YardımcısıCAN DİLEK Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Diğer Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiSuwen Lingerie Srl Romanya pazarına satış 45000 100 RONhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039087BIST