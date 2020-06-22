***SZUKI* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
22.06.2020 19:18
***SZUKI******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [SZUKI]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/06/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet.
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Otomotiv Ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
67.000.000,-Türk Lirası
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22/06/2020
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
67.000.000,-Türk Lirası
Beher Pay Fiyatı
1,-Türk Lirası
Toplam Tutar
67.000.000,-Türk Lirası
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%100,00
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%100,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Satılan finansal duran varlığın, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası konsolide özkaynak tutarının aktif toplamına oranı yaklaşık %0,35'tir.
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,5
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na uygun olarak tutulmakta olan yasal (VUK) kayıtlarımıza göre 6 milyon Türk Lirası tutarında iştirak hissesi satış zararı oluşacağı hesaplanmaktadır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Yoktur.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Yoktur.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Doğrudan Bağlı Ortaklık (%100)
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yoktur.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
10 Nisan 2020 - 201911K9019033
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
Uygulanan duyarlılık analizlerine göre 55.000.000-70.000.000,-Türk Lirası aralığındadır.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Yoktur.
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 22.06.2020 tarih (bugün) ve 17 sayılı toplantısında tamamı ödenmiş 67.000.000,-Türk Lirası sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğumuz, beheri 1,-Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı 67.000.000 adet payın tamamının, Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv ve motorlu araçlar ticaret ve pazarlama iş kollarının tek bir şirket çatısı altında toplanması amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Nisan 2020 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlenen değer aralığında olmak üzere, beher pay 1 Türk Lirası olacak şekilde toplam 67.000.000,-Türk Lirası bedel karşılığında tamamı nakden ve peşin olarak, ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi bugün (22.06.2020) gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir.
Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı değerlendirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852384
BIST