***SZUKI* *DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***SZUKI******DOHOL*** DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [SZUKI]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/06/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evet.Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSuzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuOtomotiv TicaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi67.000.000,-Türk Lirasıİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22/06/2020Satış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı67.000.000,-Türk LirasıBeher Pay Fiyatı1,-Türk LirasıToplam Tutar67.000.000,-Türk LirasıSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100,00Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%100,00Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Satılan finansal duran varlığın, Ortaklığımız'ın kamuya açıklanan son finansal tablosundaki eliminasyon sonrası konsolide özkaynak tutarının aktif toplamına oranı yaklaşık %0,35'tir.İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,5Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiÖnemli bir etkisi bulunmamaktadır.Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar TutarıVergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na uygun olarak tutulmakta olan yasal (VUK) kayıtlarımıza göre 6 milyon Türk Lirası tutarında iştirak hissesi satış zararı oluşacağı hesaplanmaktadır.Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiYoktur.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiYoktur.Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıTrend Motosiklet Pazarlama A.Ş.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiDoğrudan Bağlı Ortaklık (%100)Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYoktur.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası10 Nisan 2020 - 201911K9019033Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan TutarUygulanan duyarlılık analizlerine göre 55.000.000-70.000.000,-Türk Lirası aralığındadır.İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiYoktur.AçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 22.06.2020 tarih (bugün) ve 17 sayılı toplantısında tamamı ödenmiş 67.000.000,-Türk Lirası sermayesine %100 oranında iştirak ettiğimiz doğrudan bağlı ortaklığımız Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.'de sahip olduğumuz, beheri 1,-Türk Lirası itibari değerli, tamamı nama yazılı 67.000.000 adet payın tamamının, Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren otomotiv ve motorlu araçlar ticaret ve pazarlama iş kollarının tek bir şirket çatısı altında toplanması amacıyla ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 10 Nisan 2020 tarihli Değerleme Raporu'nda belirlenen değer aralığında olmak üzere, beher pay 1 Türk Lirası olacak şekilde toplam 67.000.000,-Türk Lirası bedel karşılığında tamamı nakden ve peşin olarak, ödenmiş sermayesinde %100 oranında paya sahip olduğumuz doğrudan bağlı ortaklığımız Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi bugün (22.06.2020) gerçekleştirilmiş ve satış bedeli nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir.Yukarıda detayları verilen "Finansal Duran Varlık" satışı ve devri işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesinde düzenlenen sınırların altında kaldığı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852384BIST