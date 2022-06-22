***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.06.2022 18:02
***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 160.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 70.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFSUZKA2216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022
Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,86436
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş. Uzun Dönem AA-(Trk) Görünüm Stabil 31.08.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz 22.06.2022 (bugün) tarihinde 70.000.000 TL nominal değerde 179 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,86436 TLdir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038751
BIST