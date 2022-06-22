***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***SZUKI*** SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.03.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 160.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 70.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 19.12.2022Vade (Gün Sayısı) 179Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 32Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFSUZKA2216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.06.2022Satışa Başlanma Tarihi 22.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 22.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,86436Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Jcr Eurasia Rating A.Ş. Uzun Dönem AA-(Trk) Görünüm Stabil 31.08.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerŞirketimiz 22.06.2022 (bugün) tarihinde 70.000.000 TL nominal değerde 179 gün vadeli, iskontolu finansman bonosu ihraç işlemi gerçekleştirmiştir. 1 TL itibari değerli finansman bonosu ihraç fiyatı 0,86436 TLdirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038751BIST