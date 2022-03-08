***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin









***TAC******BUCIM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [BUCIM]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarBursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin sermayesinin 500.000.000 TL`den 1.500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 1.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 3.370.015 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıFİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 250.000 % 7 FON TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAPOLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 250.000 % 7 TÜZEL TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAHARUN ZEREY 525.000 % 16 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAMURAT ÖZTÜRK 250.000 % 7 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINARÜŞTÜ BORAN KESKİNER 800.000 % 24 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINATOLUN KUDALOĞLU 860.000 % 26 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINAhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008098BIST