***TAC* *BUCIM* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
08.03.2022 12:50
***TAC******BUCIM******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin sermayesinin 500.000.000 TL`den 1.500.000.000 TL`ye artırılması kapsamında ihraç edilen 1.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa`da satışa sunulan 3.370.015 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 250.000 % 7 FON TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI 250.000 % 7 TÜZEL TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
HARUN ZEREY 525.000 % 16 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
MURAT ÖZTÜRK 250.000 % 7 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 800.000 % 24 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
TOLUN KUDALOĞLU 860.000 % 26 GERÇEK KİŞİ TÜRKİYE KENDİ NAM VE HESABINA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008098
BIST
12:442.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 28,87
|Açılış
|: 1.987
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997
|
2.027
En Düşük
1.986
12:4414,4941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1219
|Açılış
|: 14,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,5023
En Düşük
14,3429
12:4415,8212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,1752
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,8642
En Düşük
15,5959
12:44935,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,09
|Açılış
|: 935,73
|
|Önceki Kapanış
|: 922,64
|
941,75
En Düşük
916,40
BIST En Aktif Hisseler12:44
|KOZAA
|25,52
|393.632.950
|% 10,00
|
|KOZAL
|144,60
|1.218.736.143
|% 9,96
|
|IPEKE
|16,81
|113.942.756
|% 9,94
|
|BASGZ
|12,04
|119.097.675
|% 8,57
|
|EKIZ
|7,69
|560.286
|% 7,85
|
|GWIND
|6,15
|43.184.328
|% -6,25
|
|USAK
|1,40
|33.898.738
|% -5,41
|
|SELVA
|17,80
|32.391.611
|% -5,12
|
|KONTR
|139,40
|143.769.480
|% -3,73
|
|AVHOL
|5,17
|7.765.866
|% -3,72
|
|KRDMD
|15,17
|3.364.962.724
|% 4,98
|
|THYAO
|26,26
|2.744.688.729
|% 1,39
|
|EREGL
|35,40
|1.591.845.609
|% 2,37
|
|KOZAL
|144,60
|1.218.736.143
|% 9,96
|
|GARAN
|11,79
|841.869.721
|% 0,34
|
|KRDMD
|15,17
|3.364.962.724
|% 4,98
|
|YKBNK
|3,67
|424.114.777
|% 0,82
|
|THYAO
|26,26
|2.744.688.729
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,12
|220.613.879
|% 0,95
|
|ODAS
|1,41
|102.621.533
|% 4,44
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4906
|14,4941
|% 0,85
|
|Euro
|15,7952
|15,8212
|% 1,12
|
|Sterlin
|18,9419
|19,0369
|% 0,85
|
|Frank
|15,5500
|15,6436
|% 0,56
|
|Riyal
|3,8514
|3,8707
|% 0,86
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|10,00
|
|Altın Gr.
|936
|936
|13,08
|
|Cumhuriyet
|6.205
|6.299
|168,00
|
|Tam
|6.167
|6.323
|165,38
|
|Yarım
|2.981
|3.058
|80,00
|
|Çeyrek
|1.495
|1.529
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,05
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|0,29
|
|B. Petrol
|126
|126
|3,10
|