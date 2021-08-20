***TAC* *EGEPO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TAC******EGEPO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [EGEPO]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarNasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959819BIST