***TAC* *ISKPL* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
19.01.2021 16:29
***TAC******ISKPL******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903285
BIST
16:321.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 20,34
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:327,4406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:329,0396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:32439,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,59
|Açılış
|: 439,33
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BRISA
|25,96
|74.064.437
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,68
|4.641.497
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.765.137
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|43.978.448
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,11
|2.498.532.020
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.802.252
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.539.539.877
|% 6,41
|
|THYAO
|13,54
|1.528.708.593
|% 2,34
|
|KRDMD
|7,21
|1.413.211.871
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,49
|1.568.802.252
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,82
|1.539.539.877
|% 6,41
|
|SISE
|8,11
|2.498.532.020
|% 3,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.413.211.871
|% -0,83
|
|PETKM
|5,18
|755.007.132
|% 0,78
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4395
|7,4433
|% -0,40
|
|Euro
|9,0329
|9,0409
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0983
|10,1489
|% -0,33
|
|Frank
|8,3511
|8,4014
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9779
|1,9878
|% -0,50
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-19,00
|
|Tam
|2.901
|2.974
|-25,07
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-12,12
|
|Çeyrek
|703
|719
|-6,07
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|0,01
|
|B. Petrol
|55,39
|55,39
|0,64
|
Seans Raporu
16:30
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16:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, KRDMD, BIMAS
-
16:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 69 artarak (% 1.21 ) 1, 398
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16:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DGATE, PKENT, KRTEK, MERIT, YYAPI, SEKUR, INTEM, GSDDE, SNKRN
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16:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, TKURU, SILVR
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16:40
YESIL, SUMAS, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında