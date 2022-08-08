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***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.08.2022 16:19
***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TAC******KLRHO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [KLRHO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kiler Holding A.Ş.'nin 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihlerinde 07,10 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 07.07.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 05.08.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052930


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DAPGM 38,96 59.063.246 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.877 6.981 31,00  
Tam 6.907 6.959 -31,00  
Yarım 3.366 3.402 -16,00  
Çeyrek 1.688 1.701 -7,00  
Gümüş.Ons 20,37 20,40 0,49  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,27  
B. Petrol 94,44 94,44 -0,48  
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