***TAC* *KLRHO* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2022 16:19
***TAC******KLRHO******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KLRHO]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kiler Holding A.Ş.'nin 30 Haziran – 1 Temmuz 2022 tarihlerinde 07,10 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 07.07.2022 tarihinden itibaren BİST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 05.08.2022 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BİST'te işlem görmeye başlamasını takiben geçen 30 günlük süre içerisinde Şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052930
BIST
16:222.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 42,40
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
16:2217,9435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
16:2218,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0613
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
16:221.029,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,38
|Açılış
|: 1.029,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.031,95
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler16:20
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.718.953
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|59.063.246
|% 9,99
|
|PARSN
|41,00
|87.944.356
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|193.519.811
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|15.681.422
|% -10,00
|
|HUNER
|3,29
|213.090.805
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|232.481.003
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|26.241.843
|% -9,60
|
|THYAO
|58,40
|3.531.892.558
|% 0,34
|
|EKGYO
|3,48
|2.224.117.100
|% -0,57
|
|EREGL
|28,56
|1.692.696.527
|% 3,55
|
|SISE
|23,92
|1.478.137.011
|% 2,22
|
|AKBNK
|9,28
|1.308.814.253
|% -0,96
|
|EKGYO
|3,48
|2.224.117.100
|% -0,57
|
|SKBNK
|2,36
|774.719.268
|% 6,79
|
|TSKB
|3,24
|1.044.791.485
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|1.189.662.224
|% -0,95
|
|DOHOL
|4,22
|687.515.827
|% 2,43
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9288
|17,9476
|% 0,20
|
|Euro
|18,2895
|18,3021
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6829
|21,7916
|% 0,58
|
|Frank
|18,6801
|18,7927
|% 0,72
|
|Riyal
|4,7637
|4,7876
|% 0,23
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|6,63
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|31,00
|
|Tam
|6.907
|6.959
|-31,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,40
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,27
|
|B. Petrol
|94,44
|94,44
|-0,48
|