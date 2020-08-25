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***TAC* *TCRYT* *DNISI*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

25.08.2020 13:41
GÜNCEL HABERLER



***TAC******TCRYT******DNISI*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret  A.Ş. (DNISI) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871036


BIST



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INTEM 14,30 3.889.836 % 10,00  
IZMDC 19,60 9.663.772 % 9,99  
KENT 371,00 3.235.862 % 9,99  
TKURU 106,50 284.994 % 9,91  
CUSAN 5,11 30.721.424 % 9,89  
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13:36 Alış Satış %  
Dolar 7,3948 7,3988 % 0,29  
Euro 8,7522 8,7591 % 0,70  
Sterlin 9,6738 9,7224 % 0,63  
Frank 8,1038 8,1526 % 0,53  
Riyal 1,9658 1,9757 % 0,19  
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13:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.927 1.928 -0,88  
Altın Gr. 457 458 -0,23  
Cumhuriyet 3.043 3.089 -24,00  
Tam 3.031 3.107 -21,43  
Yarım 1.465 1.503 -10,36  
Çeyrek 735 752 -5,19  
Gümüş.Ons 26,56 26,59 -0,04  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,01  
B. Petrol 45,83 45,83 0,19  
Seans Raporu 13:36
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