***TAC* *TCRYT* *DNISI*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında
25.08.2020 13:41
***TAC******TCRYT******DNISI*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI) Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871036
BIST
13:361.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:367,3988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0212
|Açılış
|: 7,4290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:368,7591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0612
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7603
En Düşük
8,6716
13:36458,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,64
|Açılış
|: 458,47
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:36
|INTEM
|14,30
|3.889.836
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.663.772
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.721.424
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,95
|9.608.993
|% -6,77
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|RAYSG
|6,94
|7.816.555
|% -5,58
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|THYAO
|11,37
|933.124.510
|% 2,62
|
|PETKM
|4,16
|771.177.851
|% 0,48
|
|SASA
|15,82
|567.463.857
|% 6,17
|
|GUSGR
|6,56
|450.651.921
|% 1,86
|
|GSRAY
|3,11
|383.499.795
|% 6,51
|
|PETKM
|4,16
|771.177.851
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,91
|304.053.325
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,09
|323.454.128
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,11
|383.499.795
|% 6,51
|
|BJKAS
|3,27
|300.784.368
|% 2,83
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3948
|7,3988
|% 0,29
|
|Euro
|8,7522
|8,7591
|% 0,70
|
|Sterlin
|9,6738
|9,7224
|% 0,63
|
|Frank
|8,1038
|8,1526
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9658
|1,9757
|% 0,19
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-0,88
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|-21,43
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|-10,36
|
|Çeyrek
|735
|752
|-5,19
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|