***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
16.08.2022 16:54
***TAC******TCRYT******KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 no'lu Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca hazırlanan 'KIMMR' nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055924
BIST
16:462.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 11,37
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:4617,9702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:4618,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0320
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2883
En Düşük
18,1866
16:461.025,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.025,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:46
|CMBTN
|264,30
|55.364.762
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.553.451
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.833.870
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.480.413
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.973.303
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,58
|24.530.629
|% -7,47
|
|DERIM
|6,47
|36.323.516
|% -6,23
|
|THYAO
|64,70
|6.553.356.916
|% 1,73
|
|TUPRS
|298,50
|4.298.329.967
|% 3,83
|
|YKBNK
|5,50
|2.594.784.469
|% 0,36
|
|AKBNK
|10,48
|2.316.851.319
|% 2,54
|
|GARAN
|18,80
|1.958.027.315
|% 2,73
|
|YKBNK
|5,50
|2.594.784.469
|% 0,36
|
|EKGYO
|3,53
|1.380.817.855
|% 0,28
|
|TSKB
|3,84
|1.275.604.093
|% 9,40
|
|ISCTR
|6,06
|1.406.637.826
|% 0,83
|
|KARSN
|7,52
|1.723.546.550
|% 5,03
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9597
|17,9702
|% 0,07
|
|Euro
|18,2774
|18,2859
|% 0,18
|
|Sterlin
|21,6164
|21,7248
|% 0,13
|
|Frank
|18,8388
|18,9523
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7702
|4,7942
|% 0,02
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.967
|3,00
|
|Tam
|6.898
|6.950
|-6,00
|
|Yarım
|3.361
|3.398
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,06
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|B. Petrol
|95,17
|95,17
|0,07
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