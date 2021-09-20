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***TAC* *TCRYT* *KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

20.09.2021 11:00



***TAC******TCRYT******KIMMR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

ERSAN ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. paylarının halka arzında %5 ten fazla pay alan yatırımcı bilgisi

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- - - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964479


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EDIP 3,76 47.943.015 % 9,94  
GARFA 11,30 7.958.626 % 9,92  
TACTR 29,00 997.882 % 9,85  
BALAT 9,44 1.112.580 % 9,77  
OYLUM 8,13 20.583.923 % 9,72  
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Dolar 8,6678 8,6720 % 0,29  
Euro 10,1548 10,1595 % 0,19  
Sterlin 11,8142 11,8734 % -0,21  
Frank 9,2970 9,3530 % 0,64  
Riyal 2,3058 2,3174 % 0,30  
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15:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 3,05  
Altın Gr. 489 490 1,54  
Cumhuriyet 3.245 3.294 17,00  
Tam 3.228 3.309 17,07  
Yarım 1.560 1.601 8,26  
Çeyrek 783 800 4,13  
Gümüş.Ons 22,33 22,37 -0,06  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,01  
B. Petrol 73,81 73,81 -1,53  
Seans Raporu 15:16
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