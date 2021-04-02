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***TAC* *TCRYT* *QUAGR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında

02.04.2021 13:47



***TAC******TCRYT******QUAGR*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

İlgili Şirketler [QUAGR]
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır (Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun revize edilmesine istinaden güncellenmiş rapor ektedir).



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922807


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ALKA 20,36 26.487.306 % 9,99  
JANTS 827,00 219.793.166 % 9,99  
VAKFN 27,98 6.159.545 % 9,98  
BURVA 37,54 4.090.441 % 9,96  
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Frank 8,5124 8,5637 % -0,71  
Riyal 2,1371 2,1479 % -0,84  
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13:39 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 5,92  
Altın Gr. 448 449 -2,40  
Cumhuriyet 2.948 2.992 -37,00  
Tam 2.934 3.010 -34,95  
Yarım 1.418 1.456 -16,90  
Çeyrek 711 728 -8,45  
Gümüş.Ons 24,93 24,96 0,00  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,06  
B. Petrol 64,67 64,67 0,04  
Seans Raporu 13:39
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