***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2020 15:23
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 15.10.2020 tarih ve 64/1247 sayılı kararı ile onaylanan Borçlanma Aracına ilişkin İhraç Belgesi ve Eki ile Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882171
BIST
16:391.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 10,31
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.192
En Düşük
1.183
16:397,9485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0161
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,9127
16:399,3306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2709
16:39487,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 487,03
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
485,20
BIST En Aktif Hisseler16:37
|TKURU
|357,50
|42.401.294
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.878.304
|% 10,00
|
|EUYO
|3,75
|1.632.731
|% 9,97
|
|MERIT
|94,35
|1.962.528
|% 9,97
|
|ESEN
|15,03
|7.798.751
|% 9,95
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.078.222
|% -9,95
|
|SISE
|6,78
|994.209.664
|% 0,89
|
|PETKM
|4,73
|865.819.006
|% 0,64
|
|GARAN
|7,14
|703.350.700
|% 1,85
|
|SKBNK
|1,83
|590.295.686
|% 5,78
|
|KERVT
|7,68
|522.621.955
|% 2,13
|
|SKBNK
|1,83
|590.295.686
|% 5,78
|
|ALBRK
|1,64
|502.963.346
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,72
|514.847.948
|% 8,18
|
|TSKB
|1,27
|328.185.980
|% 7,63
|
|EKGYO
|1,93
|389.372.988
|% -0,52
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9426
|7,9484
|% 0,20
|
|Euro
|9,3211
|9,3301
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2279
|10,2792
|% 0,10
|
|Frank
|8,6661
|8,7183
|% 0,19
|
|Riyal
|2,1123
|2,1229
|% 0,07
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-3,53
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.269
|17,00
|
|Tam
|3.208
|3.288
|22,72
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|10,99
|
|Çeyrek
|778
|795
|5,49
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,39
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,03
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:53XU100
Endeks 1, 191 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 14, 640.00 milyon TL de
-
16:53AVTUR
Yüzde 4.01 oranında artışla 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 931, 060 adet işlem
-
16:50IHLGM
Yüzde 8.81 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 217, 317 adet işlem
-
16:49ATLAS
Yüzde 4.24 oranında artışla 1.72 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 585, 904 adet işlem
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, YKBNK