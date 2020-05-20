TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.226.458
|% 10,00
|CMBTN
|82,50
|15.525.264
|% 10,00
|TSGYO
|2,42
|18.554.791
|% 10,00
|CMENT
|32,34
|5.416.309
|% 10,00
|DAGHL
|6,60
|6.524.037
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2990
|8,3406
|% 0,33
|Frank
|7,0028
|7,0450
|% 0,87
|Riyal
|1,8022
|1,8113
|% 0,24
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|4,01
|Altın Gr.
|381
|381
|1,39
|Cumhuriyet
|2.467
|2.498
|1,30
|Tam
|2.539
|2.563
|1,30
|Yarım
|1.239
|1.253
|0,60
|Çeyrek
|620
|627
|0,30
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|B. Petrol
|35,53
|35,53
|0,88
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem