***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEYÜP GÜL MALİ İŞLER YÖNETMENİ 31.01.2019 0212 355 46 46 eyup.gul@tacirler.com.trMerkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin TarihiADANA ŞUBE ŞUBE Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA SAVAŞ ÇOKANGIN (0322) 457 77 55ANKARA ŞUBE ŞUBE Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA BAHAR ÖZKAN (0312) 435 18 36ANTALYA ŞUBE ŞUBE Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA VELİ DEMİR (0242) 248 45 20BAKIRKÖY ŞUBE ŞUBE İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL ÖZLEM SİMGE VURAL (0212) 570 52 59BURSA ŞUBE ŞUBE Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA Vekil FATİH KIRIKÇI (0224) 225 64 10DENİZLİ ŞUBE ŞUBE Saraylar Mah. Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol No:26 Kat:6 D:11 Merkezefendi /DENİZLİ OKAN KOLBAŞI (0258) 265 87 85KARADENİZ EREĞLİ ŞUBE ŞUBE Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli ŞEVKİ ENGİN BÜYÜKBAYRAM (0372) 316 40 50ERENKÖY ŞUBE ŞUBE Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL Vekil CANER TEMEL (0216) 348 82 82GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP MURAT TÜRKMEN (0342) 232 35 35İZMİR ŞUBE ŞUBE Şair Eşref Bul. Ragıp Şamlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR MERAL FİLOĞLU (0232) 445 01 61İZMİT ŞUBE ŞUBE Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ ARZU KALMUK (0262) 323 11 33İZMİT İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 D:11 İzmit KUBİLAY KESER (0262) 260 01 01KARTAL ŞUBE ŞUBE Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL CANER TEMEL (0216) 306 22 71KAYSERİ ŞUBE ŞUBE Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No:8 Kat:2 Daire:5 Melikgazi/KAYSERİ Vekil ELVAN ÜNSAL (0352) 221 08 68GİRNE ŞUBE ŞUBE Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC VEKİL ÖZGÜR YELEĞEN (0392) 815 14 54MERSİN ŞUBE ŞUBE Çankaya Mah. Silifke Cad. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 Kat:3 MERSİN NEBİL ÇOĞUN (0324) 238 11 89MARMARİS İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kemeraltı Mah.Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad Güven Apt No:22 Daire:2 Marmaris/MUĞLA GÖKSU ERZURUMLU (0252) 321 08 00AKATLAR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-Beşiktaş/İSTANBUL FERRUH ŞENOĞLU 0212 355 46 05MERKEZ ŞUBE ŞUBE Akat Mah. Meydan Cad. B Blok No: 16 D: 7 (Eski No: 9) Beşiktaş/İSTANBUL MELTEM YEGÜL (0212) 355 46 46İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak-Konak / İZMİR ÖMER EMİN (0232) 241 24 50ÇUKURAMBAR İRTİBAT İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya - Ankara SEVCAN GÜVEN (0312) 909 87 70TRABZON İRTİBAT İRTİBAT BÜROSU Kemerkaya Mahallesi HalkeviCad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar / TRABZON FİLAY ALTUNAYOĞLU (0462) 432 24 50http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921552BIST