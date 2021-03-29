***TAC* *TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.03.2021 18:04
***TAC******TCRYT*** TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EYÜP GÜL MALİ İŞLER YÖNETMENİ 31.01.2019 0212 355 46 46 eyup.gul@tacirler.com.tr
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
ADANA ŞUBE ŞUBE Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 ADANA SAVAŞ ÇOKANGIN (0322) 457 77 55
ANKARA ŞUBE ŞUBE Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya - ANKARA BAHAR ÖZKAN (0312) 435 18 36
ANTALYA ŞUBE ŞUBE Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa - ANTALYA VELİ DEMİR (0242) 248 45 20
BAKIRKÖY ŞUBE ŞUBE İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy - İSTANBUL ÖZLEM SİMGE VURAL (0212) 570 52 59
BURSA ŞUBE ŞUBE Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi - BURSA Vekil FATİH KIRIKÇI (0224) 225 64 10
DENİZLİ ŞUBE ŞUBE Saraylar Mah. Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol No:26 Kat:6 D:11 Merkezefendi /DENİZLİ OKAN KOLBAŞI (0258) 265 87 85
KARADENİZ EREĞLİ ŞUBE ŞUBE Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli ŞEVKİ ENGİN BÜYÜKBAYRAM (0372) 316 40 50
ERENKÖY ŞUBE ŞUBE Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy - İSTANBUL Vekil CANER TEMEL (0216) 348 82 82
GAZİANTEP ŞUBE ŞUBE İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 GAZİANTEP MURAT TÜRKMEN (0342) 232 35 35
İZMİR ŞUBE ŞUBE Şair Eşref Bul. Ragıp Şamlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya - İZMİR MERAL FİLOĞLU (0232) 445 01 61
İZMİT ŞUBE ŞUBE Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit - KOCAELİ ARZU KALMUK (0262) 323 11 33
İZMİT İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 D:11 İzmit KUBİLAY KESER (0262) 260 01 01
KARTAL ŞUBE ŞUBE Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal - İSTANBUL CANER TEMEL (0216) 306 22 71
KAYSERİ ŞUBE ŞUBE Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No:8 Kat:2 Daire:5 Melikgazi/KAYSERİ Vekil ELVAN ÜNSAL (0352) 221 08 68
GİRNE ŞUBE ŞUBE Şehit Necati Gürkaya Mevkii Çağdaş Apt. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC VEKİL ÖZGÜR YELEĞEN (0392) 815 14 54
MERSİN ŞUBE ŞUBE Çankaya Mah. Silifke Cad. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 Kat:3 MERSİN NEBİL ÇOĞUN (0324) 238 11 89
MARMARİS İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Kemeraltı Mah.Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad Güven Apt No:22 Daire:2 Marmaris/MUĞLA GÖKSU ERZURUMLU (0252) 321 08 00
AKATLAR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi No:16 D Blok Kat:11 Bağımsız Bölüm No:29 Akatlar-Beşiktaş/İSTANBUL FERRUH ŞENOĞLU 0212 355 46 05
MERKEZ ŞUBE ŞUBE Akat Mah. Meydan Cad. B Blok No: 16 D: 7 (Eski No: 9) Beşiktaş/İSTANBUL MELTEM YEGÜL (0212) 355 46 46
İZMİR İRTİBAT BÜROSU İRTİBAT BÜROSU Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak-Konak / İZMİR ÖMER EMİN (0232) 241 24 50
ÇUKURAMBAR İRTİBAT İRTİBAT BÜROSU Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya - Ankara SEVCAN GÜVEN (0312) 909 87 70
TRABZON İRTİBAT İRTİBAT BÜROSU Kemerkaya Mahallesi HalkeviCad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar / TRABZON FİLAY ALTUNAYOĞLU (0462) 432 24 50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921552
BIST