***TACTR* *AKFGY* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
10.02.2021 09:05
***TACTR******AKFGY******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY, TACTR, ATAGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908768
BIST
10:561.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 9,96
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.553
10:567,0667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0019
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,0894
En Düşük
7,0584
10:568,5743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5978
En Düşük
8,5518
10:56419,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,03
|Açılış
|: 419,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,39
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ERBOS
|66,55
|21.150.519
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|210.788
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|64.518
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,00
|10.267.488
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,98
|2.744.189
|% 9,97
|
|TGSAS
|35,84
|4.433.372
|% -9,99
|
|SERVE
|19,21
|67.504
|% -9,98
|
|TACTR
|34,12
|290.259
|% -9,97
|
|FRIGO
|28,60
|2.327.330
|% -4,28
|
|GOLTS
|76,35
|49.697.335
|% -4,20
|
|KOZAL
|137,00
|402.005.979
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,62
|348.041.316
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,85
|341.741.591
|% 7,14
|
|PETKM
|5,30
|248.853.704
|% 0,19
|
|ODAS
|4,17
|180.436.177
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,62
|348.041.316
|% 0,77
|
|GSDHO
|2,85
|341.741.591
|% 7,14
|
|PETKM
|5,30
|248.853.704
|% 0,19
|
|ODAS
|4,17
|180.436.177
|% 0,72
|
|DOHOL
|3,57
|132.084.645
|% 0,85
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0633
|7,0667
|% -0,03
|
|Euro
|8,5679
|8,5743
|% 0,04
|
|Sterlin
|9,7400
|9,7888
|% 0,04
|
|Frank
|7,8988
|7,9463
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8786
|1,8880
|% -0,01
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|10,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,93
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|15,00
|
|Tam
|2.778
|2.850
|15,98
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|7,74
|
|Çeyrek
|673
|689
|3,86
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,04
|
|B. Petrol
|61,09
|61,09
|-0,13
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:10SEKUR
Yüzde 8.07 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 362, 108 adet işlem
-
11:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 78 artarak (% 0.72 ) 1, 655
-
11:06
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GSDHO
-
11:06XU100
Endeks 1, 556 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 5, 001.00 milyon TL de
-
11:06ECZYT
Yüzde 5.22 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 344 adet işlem