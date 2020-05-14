***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
14.05.2020 18:10
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [TACTR]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (TACTR) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle TACTR payında 15/05/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı"na ilave olarak "Brüt Takas" ve "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması" şeklindeki önleyici tedbirler uygulanacaktır (Tedbir kapsamında ilgili sıralarda açılış, kapanış ve tüm diğer tek fiyat bölümlerinde emir toplama süresi boyunca denge seviyesine ilişkin fiyat, miktar ve kalan miktar değerleri yayımlanmayacaktır. İlgili sıralarda geçerli olacak seans akışı ve seans durumlarına ilişkin bilgi 09/08/2019 tarih ve 2019/55 sayılı Borsamız duyurusunda yer almaktadır).
TACTR payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 14/08/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845042
BIST
17:5999.140
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -1.019,02
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:596,9631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:597,5291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:59387,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,19
|Açılış
|: 387,43
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|EPLAS
|15,73
|357.527
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.361,10
|635.417
|% 10,00
|
|ISKUR
|429.000,30
|429.000
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.866.162
|% 10,00
|
|ISBIR
|673,30
|290.535
|% 10,00
|
|SUMAS
|11,70
|108.108
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|407.016.050
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.895.482
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.189.356
|% -9,97
|
|EKIZ
|18,78
|10.002.840
|% -9,97
|
|ASELS
|29,18
|1.666.415.333
|% 1,81
|
|ECILC
|5,83
|1.282.493.637
|% -2,18
|
|GARAN
|7,72
|781.362.927
|% -2,28
|
|SELEC
|8,91
|468.571.223
|% -7,28
|
|SASA
|9,25
|465.915.982
|% 1,65
|
|ECILC
|5,83
|1.282.493.637
|% -2,18
|
|IEYHO
|0,64
|109.224.034
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,50
|425.414.365
|% 2,46
|
|IHLGM
|1,15
|159.204.099
|% -1,71
|
|CEMAS
|1,06
|141.111.830
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4613
|8,5038
|% -0,57
|
|Frank
|7,1278
|7,1707
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8454
|1,8547
|% -0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|15,94
|
|Altın Gr.
|387
|387
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.532
|13,60
|
|Tam
|2.560
|2.598
|14,10
|
|Yarım
|1.249
|1.270
|6,90
|
|Çeyrek
|625
|635
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,18
|30,18
|0,99
|
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