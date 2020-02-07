***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
07.02.2020 09:33
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
07/02/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
TACTR.E paylarının işlem sırası Pay Piyasası Yönergesinin 30/a maddesi uyarınca geçici olarak kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817532
BIST
10:50122.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 129,23
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.335
10:505,9890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0012
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
10:506,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0094
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5665
10:50301,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,10
|Açılış
|: 301,70
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|10,00
|100
|% 198,51
|
|ARDYZ
|7,63
|1.186.671
|% 19,97
|
|ARENA
|13,00
|16.763.767
|% 18,07
|
|AYCES
|11,59
|4.407.201
|% 14,98
|
|LINK
|33,54
|13.616.605
|% 13,62
|
|DOKTA
|56,60
|12.324.305
|% -11,63
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ULUSE
|33,70
|254.097
|% -4,32
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,96
|191.733.721
|% 0,68
|
|THYAO
|14,72
|173.039.292
|% -0,14
|
|SISE
|5,63
|124.509.090
|% 0,72
|
|ADESE
|2,30
|83.350.662
|% 0,00
|
|GUBRF
|11,75
|74.616.710
|% 9,30
|
|KRDMD
|2,96
|191.733.721
|% 0,68
|
|IHLGM
|1,21
|52.555.874
|% 2,54
|
|ADESE
|2,30
|83.350.662
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,71
|45.659.578
|% -2,84
|
|TSKB
|1,39
|36.716.439
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7258
|7,7645
|% 0,12
|
|Frank
|6,1150
|6,1518
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5912
|1,5991
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.567
|0,27
|
|Altın Gr.
|302
|302
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,02
|55,02
|0,09
|
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