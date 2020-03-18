***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
18.03.2020 09:34
***TACTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/03/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
TACTR.E pay sırası ilgili şirketin finansal raporlarının (faaliyet raporu ve sorumluluk beyanı) son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830240
BIST
10:0684.985
En Yüksek
|Değişim
|: -2,07%
|| -1.792,54
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
85.082
En Düşük
84.303
10:066,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0559
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4575
En Düşük
6,3873
10:067,1075
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0710
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
10:06313,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,89
|Açılış
|: 313,66
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
311,24
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|2.123.859
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|277.837
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|616.320
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|ECILC
|2,97
|4.914.780
|% -10,00
|
|TSPOR
|2,43
|15.911.505
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|245.955
|% -10,00
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ASELS
|21,40
|27.383.312
|% -2,64
|
|THYAO
|7,78
|26.925.422
|% -2,51
|
|GARAN
|8,22
|25.164.265
|% -2,03
|
|ISFIN
|2,48
|20.931.407
|% 2,90
|
|TSPOR
|2,43
|15.911.505
|% -10,00
|
|ISFIN
|2,48
|20.931.407
|% 2,90
|
|ODAS
|1,14
|8.787.296
|% -3,39
|
|TSPOR
|2,43
|15.911.505
|% -10,00
|
|YKBNK
|2,00
|12.510.688
|% -2,44
|
|GSRAY
|1,59
|7.785.627
|% -4,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7687
|7,8076
|% 1,05
|
|Frank
|6,6978
|6,7381
|% 1,03
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,38
|
|Altın Gr.
|312
|312
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,34
|28,34
|-0,39
|