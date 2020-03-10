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***TACTR* *DIRIT* *MMCAS* *ERYAP* *YYAPI* *YGYO* *ERGLI* *MEMSA* *ISBIR* *ULUSE* *BSENR* *ROYAL* *KERVN* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal

10.03.2020 17:33
GÜNCEL HABERLER



***TACTR******DIRIT******MMCAS******ERYAP******YYAPI******YGYO******ERGLI******MEMSA******ISBIR******ULUSE******BSENR******ROYAL******KERVN******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [ERYAP, MMCAS, MARKA, TACTR, MEMSA, KERVN, DIRIT, ERGLI, YGYO, YYAPI, ISBIR, BSENR, ULUSE, ROYAL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
Şirket Ünvanı
Verilen Ek Süre (dahil)
Ek Süre Verilen Finansal Rapor Dönemi

1
Royal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
10.04.2020
31.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 ve 31.12.2019

2
Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
13.04.2020
31.12.2019

3
MMC Sanayi Ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
16.03.2020 31.12.2019

4
Marka Yatırım Holding A.Ş.
16.03.2020
31.12.2019

5
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
17.03.2020 31.12.2019

6
Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş.
16.03.2020 31.12.2019

7
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.
10.04.2020 31.12.2019

8
Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
20.03.2020 31.12.2019

9
Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
24.03.2020 31.12.2019

10
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
20.03.2020 31.12.2019

11
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
20.03.2020
31.12.2019

12
İşbir Holding A.Ş.
25.03.2020 31.12.2019

13
Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
10.04.2020 31.12.2019

14
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.
10.04.2020 31.12.2019





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826273


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VKING 2,96 8.912.452 % 14,73  
GARFA 4,52 31.350.856 % 11,60  
DGATE 8,00 90.399.054 % 11,11  
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Yarım 1.042 1.069 -6,65  
Çeyrek 523 534 -3,33  
Gümüş.Ons 16,93 16,95 -0,08  
Gümüş Gr. 3,34 3,35 -0,01  
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