***TACTR* *DIRIT* *MMCAS* *ERYAP* *YYAPI* *YGYO* *ERGLI* *MEMSA* *ISBIR* *ULUSE* *BSENR* *ROYAL* *KERVN* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal









***TACTR******DIRIT******MMCAS******ERYAP******YYAPI******YGYO******ERGLI******MEMSA******ISBIR******ULUSE******BSENR******ROYAL******KERVN******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [ERYAP, MMCAS, MARKA, TACTR, MEMSA, KERVN, DIRIT, ERGLI, YGYO, YYAPI, ISBIR, BSENR, ULUSE, ROYAL]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.Şirket ÜnvanıVerilen Ek Süre (dahil)Ek Süre Verilen Finansal Rapor DönemiRoyal Halı İplik Tekstil Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.10.04.202031.03.2019, 30.06.2019, 30.09.2019 ve 31.12.2019Eryap Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.13.04.202031.12.2019MMC Sanayi Ve Ticari Yatırımlar A.Ş.16.03.2020 31.12.2019Marka Yatırım Holding A.Ş.16.03.202031.12.2019Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.17.03.2020 31.12.2019Mensa Sınai Ticari Ve Mali Yatırımlar A.Ş.16.03.2020 31.12.2019Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.10.04.2020 31.12.2019Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş.20.03.2020 31.12.2019Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.24.03.2020 31.12.201910Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.20.03.2020 31.12.201911Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.20.03.202031.12.201912İşbir Holding A.Ş.25.03.2020 31.12.201913Bis Enerji Elektrik Üretim A.Ş.10.04.2020 31.12.201914Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.10.04.2020 31.12.2019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826273BIST