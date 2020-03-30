***TACTR* *TAC*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TACTR******TAC*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler [TAC]İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.03.2020Açıklamalar18.03.2020 TARİHİNDE YAYINLANAN RAPORA EKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833449BIST