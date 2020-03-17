***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
17.03.2020 18:53
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 0 16.799.401
Transferler
-336.927 33.693 -33.693 -336.927 0 -336.927
Dönem Karı (Zararı)
-2.243.753 -2.243.753 0 -2.243.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.773 16.773 0 16.773
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 0 14.235.494
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 0 14.235.494
Transferler
-2.243.753 2.243.753
Dönem Karı (Zararı)
-5.049.055 -5.049.055 0 -5.049.055
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.439
Dönem Sonu Bakiyeler
7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 0 9.218.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
558.329 2.872.770
Dönem Karı (Zararı)
-5.049.055 -2.243.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.049.055 -2.243.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.847.906 117.743
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.553.933 1.475.554
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
439.659 141.052
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
439.659 141.052
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.729 -729.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.729 7.011
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
118.855
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-855.501
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
112.386 141.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
141.822
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
112.386
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-286.658 -812.290
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.857 -98.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.759.478 4.998.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.862.617 -190.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.862.617 -190.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-234.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-234.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
319.850 1.978.243
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.105.440 -592.223
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.119.888
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-671.400 170.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-671.400 170.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-36.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.180.194 3.867.465
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.180.194 3.867.465
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.215
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
568.812 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
345.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
223.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
558.329 2.872.770
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-209.576 -805.161
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.566 1.233.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.566 1.233.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.242 -546.213
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-266.242 -546.213
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.100 -1.492.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-358.127 -2.051.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
313.345 2.461.461
Kredilerden Nakit Girişleri
313.345 2.461.461
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.513.380
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.513.380
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-484.380
Ödenen Faiz
-187.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.374 15.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.374 15.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
33.902 18.212
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.528 33.902
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
24.528 33.902
Ticari Alacaklar
2.955.412 690.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.231.867 118.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.723.545 572.155
Diğer Alacaklar
242.323 242.323
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
229.703 229.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.620 12.620
Stoklar
472.755 792.605
Canlı Varlıklar
0 185.440
Peşin Ödenmiş Giderler
145.594 1.360.482
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.878 4.878
Diğer Dönen Varlıklar
445.795 790.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
445.795
ARA TOPLAM
4.291.285 4.101.397
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.291.285 4.101.397
DURAN VARLIKLAR
Canlı Varlıklar
0 2.920.000
Maddi Duran Varlıklar
22.066.205 23.408.486
Arazi ve Arsalar
4.385.940 4.385.940
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.897.782 2.193.097
Binalar
13.140.479 14.075.501
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.236.846 1.276.033
Taşıtlar
479 43.474
Mobilya ve Demirbaşlar
284.904 275.192
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.119.775 1.159.249
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.667 3.500
Bilgisayar Yazılımları
1.667 3.500
Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
95.000 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.228.738 1.906.584
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
24.391.610 28.238.570
TOPLAM VARLIKLAR
28.682.895 32.339.967
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.102.906 4.584.406
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.102.906 4.584.406
Banka Kredileri
2.102.906 4.584.406
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846 651.239
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.588.846 651.239
Banka Kredileri
3.588.846 651.239
Diğer Finansal Yükümlülükler
67.908 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
67.908 0
Ticari Borçlar
646.591 1.253.273
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
646.591 1.253.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
88.413 125.317
Diğer Borçlar
8.425.936 6.840.801
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6.356.421 6.840.801
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.069.515 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.816 35.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.816 35.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
118.855 118.855
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
554.385 344.385
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
554.385 344.385
ARA TOPLAM
15.665.656 13.953.877
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.665.656 13.953.877
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.150 865.912
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
468.150 865.912
Banka Kredileri
468.150 865.912
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.087 17.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.087 17.562
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
3.309.483 3.267.122
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13.641 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13.641 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.798.361 4.150.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.464.017 18.104.473
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.218.878 14.235.494
Ödenmiş Sermaye
7.080.000 7.080.000
Geri Alınmış Paylar (-)
6.449.341 6.449.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.091.927 9.059.488
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.091.927 9.059.488
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9.030.560 9.030.560
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
61.367 28.928
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-8.353.335 -6.109.582
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.049.055 -2.243.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.218.878 14.235.494
TOPLAM KAYNAKLAR
28.682.895 32.339.967
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3.190.569 4.953.486
Satışların Maliyeti
-6.767.456 -4.945.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.576.887 8.343
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.576.887 8.343
Genel Yönetim Giderleri
-97.266 -296.583
Pazarlama Giderleri
-36.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.136.867 238.743
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-3.423.813 -1.969.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.961.099 -2.055.667
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.857 229.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.953.242 -1.826.067
Finansman Giderleri
-190.031 -1.229.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.143.273 -3.056.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.094.218 812.291
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.094.218 812.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.049.055 -2.243.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.049.055 -2.243.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.049.055 -2.243.753
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.339 16.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.204 21.503
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.865 -4.731
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.865 -4.731
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.339 16.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.024.716 -2.226.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.024.716 -2.226.981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830182
BIST