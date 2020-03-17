***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.367.487 12.155 -6.143.275 33.693 16.799.401 0 16.799.401Transferler-336.927 33.693 -33.693 -336.927 0 -336.927Dönem Karı (Zararı)-2.243.753 -2.243.753 0 -2.243.753Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)16.773 16.773 0 16.773Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 0 14.235.494Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 28.928 -6.109.582 -2.243.753 14.235.494 0 14.235.494Transferler-2.243.753 2.243.753Dönem Karı (Zararı)-5.049.055 -5.049.055 0 -5.049.055Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)32.439Dönem Sonu Bakiyeler7.080.000 6.449.341 9.030.560 61.367 -8.353.335 -5.049.055 9.218.878 0 9.218.878Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI558.329 2.872.770Dönem Karı (Zararı)-5.049.055 -2.243.753Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-5.049.055 -2.243.753Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.847.906 117.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.553.933 1.475.554Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler439.659 141.052Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler439.659 141.052Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.729 -729.635Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20.729 7.011Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler118.855Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-855.501Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler112.386 141.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler141.822Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri112.386Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-286.658 -812.290Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler7.857 -98.760İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.759.478 4.998.780Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.862.617 -190.908İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.862.617 -190.908Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-234.160İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-234.160Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler319.850 1.978.243Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)3.105.440 -592.223Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.119.888Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-671.400 170.363İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-671.400 170.363Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-36.904Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.180.194 3.867.465İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.180.194 3.867.465Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)36.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler568.812 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)345.171Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)223.641Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları558.329 2.872.770YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-209.576 -805.161Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.566 1.233.750Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri48.566 1.233.750Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-266.242 -546.213Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-266.242 -546.213Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.100 -1.492.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-358.127 -2.051.919Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri313.345 2.461.461Kredilerden Nakit Girişleri313.345 2.461.461Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -4.513.380Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.513.380İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-484.380Ödenen Faiz-187.092YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.374 15.690NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.374 15.690DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ33.902 18.212DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.528 33.902Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri24.528 33.902Ticari Alacaklar2.955.412 690.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.231.867 118.646İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.723.545 572.155Diğer Alacaklar242.323 242.323İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar229.703 229.703İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.620 12.620Stoklar472.755 792.605Canlı Varlıklar0 185.440Peşin Ödenmiş Giderler145.594 1.360.482Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.878 4.878Diğer Dönen Varlıklar445.795 790.966İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar445.795ARA TOPLAM4.291.285 4.101.397TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR4.291.285 4.101.397DURAN VARLIKLARCanlı Varlıklar0 2.920.000Maddi Duran Varlıklar22.066.205 23.408.486Arazi ve Arsalar4.385.940 4.385.940Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.897.782 2.193.097Binalar13.140.479 14.075.501Tesis, Makine ve Cihazlar1.236.846 1.276.033Taşıtlar479 43.474Mobilya ve Demirbaşlar284.904 275.192Yapılmakta Olan Yatırımlar1.119.775 1.159.249Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.667 3.500Bilgisayar Yazılımları1.667 3.500Peşin Ödenmiş Giderler95.000 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler95.000 0Ertelenmiş Vergi Varlığı2.228.738 1.906.584TOPLAM DURAN VARLIKLAR24.391.610 28.238.570TOPLAM VARLIKLAR28.682.895 32.339.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.102.906 4.584.406İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.102.906 4.584.406Banka Kredileri2.102.906 4.584.406Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846 651.239İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.588.846 651.239Banka Kredileri3.588.846 651.239Diğer Finansal Yükümlülükler67.908 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler67.908 0Ticari Borçlar646.591 1.253.273İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar646.591 1.253.273Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar88.413 125.317Diğer Borçlar8.425.936 6.840.801İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6.356.421 6.840.801İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.069.515 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.816 35.601İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)71.816 35.601Kısa Vadeli Karşılıklar118.855 118.855Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar118.855 118.855Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler554.385 344.385İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler554.385 344.385ARA TOPLAM15.665.656 13.953.877TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.665.656 13.953.877UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar468.150 865.912İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar468.150 865.912Banka Kredileri468.150 865.912Uzun Vadeli Karşılıklar7.087 17.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.087 17.562Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü3.309.483 3.267.122Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13.641 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler13.641 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.798.361 4.150.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.464.017 18.104.473ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.218.878 14.235.494Ödenmiş Sermaye7.080.000 7.080.000Geri Alınmış Paylar (-)6.449.341 6.449.341Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.091.927 9.059.488Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.091.927 9.059.488Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9.030.560 9.030.560Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)61.367 28.928Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-8.353.335 -6.109.582Net Dönem Karı veya Zararı-5.049.055 -2.243.753TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.218.878 14.235.494TOPLAM KAYNAKLAR28.682.895 32.339.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3.190.569 4.953.486Satışların Maliyeti-6.767.456 -4.945.143TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-3.576.887 8.343BRÜT KAR (ZARAR)-3.576.887 8.343Genel Yönetim Giderleri-97.266 -296.583Pazarlama Giderleri-36.279Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.136.867 238.743Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.423.813 -1.969.891ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-5.961.099 -2.055.667Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.857 229.600FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-5.953.242 -1.826.067Finansman Giderleri-190.031 -1.229.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.143.273 -3.056.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.094.218 812.291Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.094.218 812.291SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.049.055 -2.243.753DÖNEM KARI (ZARARI)-5.049.055 -2.243.753Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.049.055 -2.243.753Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar24.339 16.772Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.204 21.503Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.865 -4.731Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-6.865 -4.731Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.339 16.772TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.024.716 -2.226.981Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.024.716 -2.226.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830182BIST