***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
04.09.2020 00:14
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akışı Finansal Borçlar, Finansman Giderleri, Vergi, Risk Notları
Değişikliğin Nedeni
Hata Düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
273.115 TL Zarar
Açıklamalar
Hata Düzeltmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873224
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0048
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4397
En Düşük
7,4158
18:058,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0104
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8236
En Düşük
8,7957
18:05461,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 461,46
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|PKENT
|1.244,40
|4.363.391
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4223
|7,4375
|% 0,06
|
|Euro
|8,7981
|8,8236
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,8382
|9,8876
|% 0,12
|
|Frank
|8,1387
|8,1877
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9754
|1,9853
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-0,03
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,24
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,61
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,00
|44,00
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
Yüzde -3.20 oranında düşüşle 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 764 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 389.00 milyon TL de
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
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17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL