***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarFinansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akışı Finansal Borçlar, Finansman Giderleri, Vergi, Risk NotlarıDeğişikliğin NedeniHata DüzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi273.115 TL ZararAçıklamalarHata Düzeltmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873224BIST