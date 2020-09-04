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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

04.09.2020 00:14
GÜNCEL HABERLER



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
30.06.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akışı Finansal Borçlar, Finansman Giderleri, Vergi, Risk Notları
Değişikliğin Nedeni
Hata Düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
273.115 TL Zarar
Açıklamalar

Hata Düzeltmesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873224


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ADEL 19,36 61.494.965 % 10,00  
PEKGY 14,19 76.198.585 % 10,00  
PKENT 1.244,40 4.363.391 % 10,00  
ARMDA 42,90 13.485.794 % 10,00  
DGATE 10,78 34.046.246 % 10,00  
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Frank 8,1387 8,1877 % 0,82  
Riyal 1,9754 1,9853 % 0,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 -0,03  
Altın Gr. 461 461 0,24  
Cumhuriyet 3.076 3.123 8,00  
Tam 3.058 3.135 3,83  
Yarım 1.478 1.517 1,85  
Çeyrek 741 758 0,93  
Gümüş.Ons 26,56 26,61 -0,01  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,01  
B. Petrol 44,00 44,00 0,00  
Seans Raporu 18:05
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