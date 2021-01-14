***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.01.2021 11:23
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Borsada işlem gören hisse senetlerindeki olağan dışı hareketliliklerinin şirketimizle herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902049
BIST
12:491.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
12:497,3870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
12:498,9999
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9774
12:49437,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,44
|Açılış
|: 437,10
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler12:49
|YAPRK
|117,80
|24.715.151
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|98.246.605
|% -9,96
|
|DAGI
|8,45
|40.345.990
|% -5,69
|
|FORMT
|5,05
|10.241.520
|% -5,25
|
|RODRG
|14,85
|2.719.901
|% -5,17
|
|DERIM
|10,40
|14.794.271
|% -5,11
|
|THYAO
|13,40
|1.180.535.270
|% 0,90
|
|DOHOL
|3,71
|1.000.726.791
|% -1,85
|
|TCELL
|17,13
|627.334.252
|% -0,12
|
|SISE
|7,82
|607.797.362
|% -2,01
|
|FENER
|40,26
|563.682.920
|% 3,28
|
|DOHOL
|3,71
|1.000.726.791
|% -1,85
|
|SKBNK
|1,65
|376.000.288
|% 3,12
|
|TSKB
|1,91
|329.205.389
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,46
|322.140.776
|% 0,41
|
|THYAO
|13,40
|1.180.535.270
|% 0,90
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3839
|7,3870
|% -0,21
|
|Euro
|8,9954
|8,9999
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0411
|10,0914
|% -0,19
|
|Frank
|8,2837
|8,3336
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9617
|1,9715
|% -0,30
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-7,23
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.909
|2.953
|-41,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-44,29
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,42
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,17
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,29
|