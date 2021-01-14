***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.01.2021 15:23
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/01/2021 tarih ve BİAŞ-2-160 sayılı yazısı üzerine, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığına ilişkin açıklamamızdır:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'ne istinaden, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, özel durum açıklaması yapılmasını gerektirecek önemde kamuya açıklanmamış herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902122
BIST
15:401.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.552
15:407,3807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0221
|Açılış
|: 7,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3685
15:408,9769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0235
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9655
15:40436,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,99
|Açılış
|: 436,55
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler15:40
|PKENT
|979,00
|2.164.199
|% 10,00
|
|YAPRK
|117,80
|26.208.501
|% 9,99
|
|KSTUR
|189,30
|1.461.317
|% 9,99
|
|YESIL
|167,50
|72.367.345
|% 9,98
|
|POLTK
|437,40
|34.379.203
|% 9,98
|
|AYES
|9,81
|356.835
|% -10,00
|
|EMNIS
|41,92
|5.340.315
|% -9,97
|
|MZHLD
|32,86
|341.563
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,60
|125.570.613
|% -9,96
|
|UZERB
|86,75
|3.328.217
|% -9,96
|
|THYAO
|13,26
|1.682.576.312
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,67
|1.424.495.974
|% -2,91
|
|KOZAL
|113,70
|988.571.004
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,47
|975.103.731
|% 0,82
|
|TCELL
|16,89
|970.801.267
|% -1,52
|
|SKBNK
|1,63
|826.736.345
|% 1,87
|
|EKGYO
|2,47
|975.103.731
|% 0,82
|
|DOHOL
|3,67
|1.424.495.974
|% -2,91
|
|TSKB
|1,89
|398.172.927
|% -0,53
|
|PETKM
|5,16
|679.307.333
|% -0,39
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3760
|7,3807
|% -0,30
|
|Euro
|8,9696
|8,9769
|% -0,26
|
|Sterlin
|10,0404
|10,0908
|% -0,20
|
|Frank
|8,2534
|8,3031
|% -0,64
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% -0,36
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-5,01
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|2.907
|2.951
|-43,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-43,60
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-21,09
|
|Çeyrek
|701
|717
|-10,55
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,84
|55,84
|-0,22
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55DAGI
Yüzde -6.92 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 173, 652 adet işlem
-
15:53EMNIS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 41.92 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 020 adet işlem
-
15:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 27 kaybederek (% -0.38 ) 1, 384
-
15:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, YONGA, POLTK, AYCES, YAPRK, MAALT, INVEO, PKENT, SODSN, ORMA
-
15:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, KUTPO, AYES, UMPAS, EUYO, MZHLD, UZERB