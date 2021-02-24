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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

24.02.2021 21:23



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.02.201
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Şirket Hakim ortağımız Tahsin ALTUN'un hisselerinin OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK A.Ş. firmasına devri ile ilgili olarak KAP duyurumuz   09.02.2021 tarihinde yayınlanmıştır. ilgili KAP açıklamamıza istinaden devri tamamlanmayan borsada işlem görmeyen 70.000 adet hissenin de devri bugün itibarı ile tamamlanmıştır.
 kamuoyuna saygı ile duyurulur

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912479


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1490 7,1545 % 0,69  
Euro 8,6893 8,6960 % 0,69  
Sterlin 10,0827 10,1333 % 0,83  
Frank 7,8670 7,9144 % 0,61  
Riyal 1,9053 1,9149 % 0,85  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.799 -6,02  
Altın Gr. 415 415 2,39  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,79 27,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,40 6,40 0,07  
B. Petrol 65,84 65,84 1,36  
Seans Raporu 18:05
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