***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.06.2020 18:16
***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/09/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
Tarafımızca incelendiğini, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla
Tahsin Altun Musa Arıkan Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851041
BIST
18:00109.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 784,21
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.127
En Düşük
107.833
18:006,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
18:007,6923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0388
|Açılış
|: 7,7250
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|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6840
18:00382,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,01
|Açılış
|: 382,26
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,96
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|12,98
|25.570.126
|% 10,00
|
|RTALB
|30,14
|56.841.518
|% 10,00
|
|BRISA
|12,10
|99.296.602
|% 10,00
|
|CELHA
|11,01
|12.303.195
|% 9,99
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|UMPAS
|0,81
|250.002
|% -10,00
|
|AYCES
|37,44
|711.105
|% -9,96
|
|EGCEY
|1,45
|849.216
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.505.405
|% -9,94
|
|ARTI
|2,03
|556.152
|% -9,78
|
|THYAO
|12,73
|974.153.303
|% 1,68
|
|ASELS
|32,16
|948.003.194
|% -0,25
|
|GARAN
|8,15
|843.364.239
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|EKGYO
|1,93
|669.948.891
|% -0,52
|
|TSKB
|1,27
|380.628.404
|% 2,42
|
|IHLGM
|1,57
|407.639.718
|% -0,63
|
|IEYHO
|0,76
|158.442.498
|% 4,11
|
|GUSGR
|4,13
|784.024.175
|% 7,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5519
|8,5948
|% -0,51
|
|Frank
|7,1596
|7,2027
|% -0,79
|
|Riyal
|1,8166
|1,8257
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.740
|11,85
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.498
|12,90
|
|Tam
|2.545
|2.567
|13,30
|
|Yarım
|1.242
|1.253
|6,50
|
|Çeyrek
|621
|627
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,00
|
|B. Petrol
|38,43
|38,43
|-0,12
|
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