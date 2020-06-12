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***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

12.06.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***TACTR*** TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/09/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/06/2020
Karar Sayısı
2020/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

 
          Şirketimizce hazırlanan 01.01.2020-31.03.2020 dönemine ait,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
         Tarafımızca incelendiğini, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
         Saygılarımızla
        Tahsin Altun                      Musa Arıkan                         Çiğdem Altun
Yönetim Kurulu Başkanı   Yönetim Kurulu Başkan Yrd.      Yönetim Kurulu Üyesi  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851041


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Sterlin 8,5519 8,5948 % -0,51  
Frank 7,1596 7,2027 % -0,79  
Riyal 1,8166 1,8257 % -0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.739 1.740 11,85  
Altın Gr. 382 382 2,43  
Cumhuriyet 2.472 2.498 12,90  
Tam 2.545 2.567 13,30  
Yarım 1.242 1.253 6,50  
Çeyrek 621 627 3,30  
Gümüş.Ons 17,62 17,66 -0,01  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 0,00  
B. Petrol 38,43 38,43 -0,12  
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