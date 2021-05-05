***TAMFA* *AKMEN* *HALKB* *ALNTF* *VAKVK* *HSBCB* *SMRVA* *TFNVK* *ISMEN* *EKTVK* *AYGAZ* *BRKVY* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları,
05.05.2021 18:11
***TAMFA******AKMEN******HALKB******ALNTF******VAKVK******HSBCB******SMRVA******TFNVK******ISMEN******EKTVK******AYGAZ******BRKVY******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS92116 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFC52125 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
HSBC BANK A.Ş. HSBCB TRFHSBC52115 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD056I9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/05/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD056J7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/05/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD056K5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/05/2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD056L3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 05/05/2021 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY52110 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2021 İtfa
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRFSUVY52110 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF52118 FİNANSMAN BONOSU 05/05/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52121 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK52139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK52114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 05/05/2021 İtfa
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TCMB TRD301024T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT040522T13 DEVLET TAHVİLİ 05/05/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST