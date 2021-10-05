***TAMFA* *AKMEN* *HLVKS* *GLYHO* *KARSN* *ISMEN* *EKTVK* *ISFIN* *QNBFL* *CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
05.10.2021 17:09
***TAMFA******AKMEN******HLVKS******GLYHO******KARSN******ISMEN******EKTVK******ISFIN******QNBFL******CRDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, CRDFA, EKTVK, GLYHO, HLVKS, ISFIN, ISMEN, KARSN, QNBFL, TAMFA
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İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
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AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14626 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14634 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14642 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14709 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14717 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14873 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14881 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM14964 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15011 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15029 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15037 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15128 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15136 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15201 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15318 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15326 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15334 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15425 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15441 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15532 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15565 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15615 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15623 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15656 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15664 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15672 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15680 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15771 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15839 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15847 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15920 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM15946 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16027 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16068 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16076 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16183 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16233 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16241 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM16415 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. CRDFA TRFTPFCE2113 FİNANSMAN BONOSU 5.10.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS32219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS72215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2127 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSE2135 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. GLYHO TRSGLMDE2117 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAE2132 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFNE2136 FİNANSMAN BONOSU 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05XM9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05XX6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05Y42 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05Y91 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05YK1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05YL9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05YM7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05YT2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05YW6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05ZS1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05ZT9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD060A8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD060E0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD060M3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD060U6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD060Y8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD061C2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD061G3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD061H1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD061O7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD061P4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062A4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062B2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062C0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062I7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062J5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062U2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD062Y4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD063O3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD063Q8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD063W6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD064I3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD064M5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD064U8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD065C3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD065D1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD065K6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD066A5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD066E7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 5.10.2021 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSNE2216 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKRE2117 FİNANSMAN BONOSU 5.10.2021 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTDE2618 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 5.10.2021 Kupon\Getiri Ödeme
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMFE2118 FİNANSMAN BONOSU 5.10.2021 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967076
BIST