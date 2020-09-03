***TAMFA* *AKMEN* *HLVKS* *ISMEN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
03.09.2020 17:20
***TAMFA******AKMEN******HLVKS******ISMEN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, ISMEN, TAMFA, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00153 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00161 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00187 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00252 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00302 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92040 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92040 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JQ4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UG2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03US7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UT5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UU3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UV1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03V05 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03V88 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03V96 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VK2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VL0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03W61 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03W79 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfa
TAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF92015 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2020 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873167
BIST