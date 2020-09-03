***TAMFA* *AKMEN* *HLVKS* *ISMEN* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***TAMFA******AKMEN******HLVKS******ISMEN******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, ISMEN, TAMFA, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00153 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00161 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00187 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00252 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00302 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaBİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. BIENY TRSBNYP52512 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92040 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA92040 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 03/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03JQ4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UG2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03US7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UT5 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UU3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03UV1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03V05 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03V88 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03V96 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VK2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03VL0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03W61 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03W79 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 03/09/2020 İtfaTAM FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF92015 FİNANSMAN BONOSU 03/09/2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN62111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 03/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873167BIST