TAMFA* *AKMEN* *NRBNK* *QNBFF* *HALKB* *HLVKS* *VAKVK* *GARAN* *DZYMK* *DENIZ* *AKSFA* *ISMEN* *AYGAZ* *BOGVY* *KNTFA* *KTKVK* *DNFIN*** MERKEZİ KAYIT

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04.08.2021 17:06
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AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT92118 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTA2114 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2021 İtfa
AYGAZ A.Ş. AYGAZ TRSAYGZ82118 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52229 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK92126 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2113 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFKE2121 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY82115 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 İtfa
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. DZYMK TRFDNZY82115 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN82131 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82116 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05P19 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/08/2021 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD05PT0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/08/2021 İtfa
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KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTF82112 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK82110 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL82121 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF82115 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF82115 FİNANSMAN BONOSU 04/08/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALK2114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK82129 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020823T11 DEVLET TAHVİLİ 04/08/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST