***TAMFA* *AKMEN* *YKYAT* *QNBFF* *ISMEN* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***TAMFA******AKMEN******YKYAT******QNBFF******ISMEN******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ISFIN, ISMEN, QNBFF, TAMFA, YKYATMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM72223 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72226 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72223 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72231 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF72215 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaTAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF72215 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM72231 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041263BIST