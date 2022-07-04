***TAMFA* *AKMEN* *YKYAT* *QNBFF* *ISMEN* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi
04.07.2022 17:41
***TAMFA******AKMEN******YKYAT******QNBFF******ISMEN******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ISFIN, ISMEN, QNBFF, TAMFA, YKYAT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM72223 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN72226 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72223 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD72231 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF72215 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. TAMFA TRFTAMF72215 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM72231 FİNANSMAN BONOSU 04/07/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041263
BIST