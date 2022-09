***TAMFA* *AKTIF* *QNBFB* *SEKFA* *ISMEN* *OTOKC* *SMRFA* *TEBCE* *TATGD* *EMVAR* *ALNUS* *FSDAT* *YKBNK* *DTRND* *QUAGR* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(









***TAMFA******AKTIF******QNBFB******SEKFA******ISMEN******OTOKC******SMRFA******TEBCE******TATGD******EMVAR******ALNUS******FSDAT******YKBNK******DTRND******QUAGR******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [TATGD, OTOKC, ULUFA, ISMEN, FSDAT, TEBCE, QNBFB, TAMFA, AKTIF, QUAGR, SMRFA, SEKFA, YKBNK, ALNUS, DTRND, EMVAR]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK32313 290.000.000 15.09.2022 15.03.2023 20.09.2022- Otokoç Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş. OTOKC Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOTKO32315 200.000.000 15.09.2022 13.03.2023 20.09.2022- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFKA2225 40.000.000 16.09.2022 16.12.2022 20.09.2022- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMDK2230 1.235.300.000 16.09.2022 14.11.2022 20.09.2022