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***TAMFA* *ALNTF* *VAKVK* *ISFAK* *DNFIN* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

03.03.2022 17:46
***TAMFA* *ALNTF* *VAKVK* *ISFAK* *DNFIN* *NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***TAMFA******ALNTF******VAKVK******ISFAK******DNFIN******NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TAMFA, ALNTF, NURVK, DNFIN, VAKVK, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF62224 52.600.000 03.03.2022 02.06.2022 07.03.2022
- Alternatifbank A.Ş. ALNTF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALNF62229 95.000.000 03.03.2022 30.06.2022 07.03.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA62223 100.000.000 03.03.2022 02.06.2022 07.03.2022
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK62217 250.000.000 02.03.2022 10.06.2022 07.03.2022
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Halka Arz / IPO TRDVVRK62212 250.000.000 03.03.2022 17.06.2022 07.03.2022
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA82214 164.000.000 03.03.2022 02.08.2022 07.03.2022


İlgili Şirketler [TAMFA, ALNTF, NURVK, DNFIN, VAKVK, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006944


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PKENT 374,00 21.122.104 % 10,00  
KOZAL 128,90 1.153.549.177 % 9,98  
KOZAA 21,96 516.438.403 % 9,96  
IPEKE 14,92 167.663.017 % 9,95  
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Altın Gr. 874 874 1,81  
Cumhuriyet 5.812 5.900 -4,00  
Tam 5.792 5.938 12,04  
Yarım 2.799 2.873 5,82  
Çeyrek 1.404 1.436 2,91  
Gümüş.Ons 25,13 25,15 -0,14  
Gümüş Gr. 11,39 11,41 -0,04  
B. Petrol 114 114 0,83  
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